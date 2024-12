Afrique : 160 milliards $ recherchés pour les PME de la 1ʳᵉ puissance

Photo DR

Le Nigeria, locomotive économique du continent africain, cherche à surmonter un défi majeur. Il s’agit du financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). Ces dernières constituent le cœur de l’économie locale, générant 40 % du produit intérieur brut et employant près de 90 % de la main-d’œuvre. Toutefois, le soutien financier à ces structures reste largement insuffisant face à leurs besoins estimés à 160 milliards de dollars par la Banque africaine de développement (BAD).

Dans un pays où près de la moitié des 229 millions d’habitants a moins de 17 ans, la pression démographique impose des efforts colossaux. Selon les projections, jusqu’à 130 millions d’emplois devront être créés dans les deux prochaines décennies. Les TPME, qui représentent une opportunité de travail et d’entrepreneuriat pour les jeunes, sont pourtant confrontées à des obstacles financiers majeurs. La durée de vie moyenne de ces entreprises est inférieure à cinq ans, un problème exacerbé par le manque d’accès au capital.

Pour pallier cette situation, le gouvernement nigérian a pris plusieurs mesures, notamment en encourageant les banques commerciales à consacrer 10 % de leurs portefeuilles de crédit aux TPME. Des fonds de soutien à l’entrepreneuriat ont également été mis en place. Mais ces initiatives restent insuffisantes au regard de l’ampleur des besoins.

C’est dans ce contexte que la BAD a lancé un projet de financement ambitieux de 300 millions de dollars pour renforcer le soutien aux TPME. Ce programme mobilise des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux tels que l’Agence française de développement (AFD), l’Union européenne et la coopération japonaise. La BAD prévoit d’investir 100 millions de dollars sous forme de prêts, tandis que l’AFD apportera un montant équivalent sous forme de fonds propres. Par ailleurs, 30 millions de dollars seront mobilisés par l’Autorité nigériane des investissements souverains et la Banque de développement du Nigeria, le reste devant provenir des partenaires internationaux.

Ces efforts visent à garantir un accès durable au financement pour les TPME, avec l’objectif de favoriser l’innovation, stimuler la croissance économique et répondre aux attentes d’une population jeune et en pleine expansion. En s’attaquant au déficit de financement, le Nigeria espère transformer ces petites entreprises en moteurs de croissance durable, tout en relevant le défi crucial de l’emploi dans la première puissance démographique et économique d’Afrique.