Afrique : 53 kg d’or de contrebande saisis

Minerai d'or (Photo DR)

Les autorités malgaches ont une nouvelle fois porté un coup dur aux trafiquants d’or. Mercredi dernier, les douaniers de l’aéroport d’Ivato ont intercepté un important envoi de 53 kilogrammes d’or, destiné à quitter illégalement le territoire. Cette saisie est le résultat du renforcement des contrôles à la frontière mis en place pour lutter contre ce fléau qui prive le pays de précieuses ressources. Les investigations ont révélé l’implication d’un réseau criminel bien organisé, dont un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, soupçonné d’avoir falsifié les documents nécessaires à l’exportation de l’or. Cet individu est activement recherché par la police.

Ce nouveau coup de filet vient s’ajouter à une série de saisies similaires réalisées ces dernières années. En décembre dernier, les douanes avaient déjà mis la main sur 13,86 kilogrammes d’or. En 2020 et 2021, c’étaient respectivement 73 et 49 kilogrammes d’or qui avaient été interceptés à l’étranger, en provenance de Madagascar. Ces chiffres témoignent de l’ampleur du trafic d’or à Madagascar et de la détermination des trafiquants à contourner les contrôles. Ce commerce illicite prive l’État de recettes importantes et alimente des réseaux criminels transnationaux. La lutte contre le trafic d’or est une priorité pour les autorités malgaches. Les saisies répétées démontrent leur engagement à mettre fin à ce phénomène. Elles s’efforcent de renforcer les dispositifs de sécurité pour endiguer ces activités illégales qui nuisent aux finances publiques.

Publicité

Cependant, le travail reste considérable. Les trafiquants sont de plus en plus inventifs, utilisent des méthodes sophistiquées pour dissimuler leur cargaison et ont souvent des complices à divers niveaux, y compris dans les institutions officielles. La coopération entre les douanes, les forces de l’ordre et les institutions financières, comme la Banque centrale, est nécessaire pour garantir la transparence et la traçabilité des ressources.