Afrique : ces pays ont progressé dans plusieurs domaines (FMI)

Abebe Sélassié (Photo FMI)

Les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de réformes économiques, selon le Fonds monétaire international (FMI). « Les pays de la CEMAC et les institutions régionales ont réalisé des progrès substantiels dans le programme de réformes depuis le Sommet de 2021 qui a réuni les chefs d’État, les institutions régionales de la CEMAC et le FMI« , a déclaré le directeur du département Afrique du FMI Abebe Aemro Selassi. Grâce à des réformes structurelles visant à soutenir le secteur privé, à renforcer la stabilité financière et à réduire la dette, la CEMAC a réussi à améliorer sa situation économique. Les réserves de change ont augmenté, les dépenses publiques ont été rationalisées et les recettes non pétrolières ont progressé.

Les services du FMI ont salué cet engagement de la CEMAC pour les principes de viabilité budgétaire et extérieure qui comprennent des politiques visant à améliorer l’efficacité des dépenses publiques, à reconstituer les réserves, à accroître la mobilisation des recettes non pétrolières, à préserver la stabilité du système financier, à apurer les arriérés intérieurs pour soutenir le secteur privé et à remédier aux vulnérabilités liées à la dette. De leur côté, les dirigeants de la région ont célébré ces avancées, tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts pour consolider ces acquis.

Défis à relever

Cependant, des défis persistent, notamment une dette publique élevée, les faiblesses de la gouvernance et des institutions, les améliorations modérées en matière de pauvreté et de niveau de vie et la faible diversification économique. Le FMI a souligné l’importance d’accélérer le rythme des réformes pour garantir une croissance durable et inclusive tout en réitérant son soutien à la communauté. Les dirigeants de la CEMAC ont appelé la communauté internationale à renforcer son appui à la région, particulièrement en matière d’investissement dans les infrastructures, de développement du secteur privé et de lutte contre le changement climatique. Ils ont également souligné l’importance de la coopération régionale pour relever les défis communs auxquels la zone est confrontée.