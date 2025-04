Afrique du nord: ce pays arabe va investir 7,5 milliards $

Emir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani (Kazakhstan/REUTERS/Vyacheslav Prokofyev)

Le Qatar et l’Égypte ont officialisé un accord majeur de 7,5 milliards de dollars d’investissements qataris directs dans l’économie égyptienne, suite à la visite du président Abdel Fattah al-Sissi à Doha. Cette annonce fait suite à deux jours d’entretiens entre le président égyptien et l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, marquant un renforcement significatif des relations bilatérales.

Selon le communiqué officiel, cet engagement financier « reflète la solidité des relations entre les deux pays et contribue à la réalisation d’un développement économique durable« . Pour l’Égypte, nation arabe la plus peuplée actuellement confrontée à une crise économique sans précédent et à une dette extérieure croissante, cette injection de capitaux représente une bouffée d’oxygène considérable.

Un soutien économique crucial dans un contexte difficile

Cette aide financière intervient à un moment critique pour l’économie égyptienne, fortement impactée par la guerre à Gaza et les attaques des Houthis contre la navigation commerciale près du Yémen. Ces dernières ont particulièrement affecté le trafic du canal de Suez, l’une des principales sources de devises étrangères du pays.

Le Qatar, l’un des plus importants producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié aux côtés des États-Unis, de l’Australie et de la Russie, renforce ainsi son influence économique dans la région tout en apportant un soutien crucial à son partenaire égyptien en difficulté.

Efforts conjoints pour la paix à Gaza

Les deux dirigeants ont également évoqué la situation palestinienne, appelant à l’organisation d’une conférence internationale au Caire sur la reconstruction de Gaza, territoire dévasté par plus de 18 mois de conflit. « Nous poursuivrons nos efforts conjoints pour soutenir nos frères dans la bande de Gaza et en Palestine occupée, avec l’objectif de parvenir à une sécurité et une paix durables », a déclaré l’émir du Qatar sur X.