Afrique de l’Ouest : voici le pays où les tarifs internet sont les plus abordables

En Afrique de l’Ouest, le Nigéria se démarque non seulement par ses tarifs Internet les plus abordables, mais aussi par une utilisation de données mobiles sans précédent. Les Nigérians bénéficient de connexions Internet à des prix défiant toute concurrence dans la région et se classent parmi les plus grands consommateurs d’Internet au monde.

Selon Aminu Maida, vice-président exécutif de la Nigerian Communications Commission (NCC), en 2024, les internautes nigérians ont consommé en moyenne 336 gigaoctets de données Internet par seconde. Ce chiffre représente une hausse significative de 39% par rapport à l’année précédente.

Publicité

Maida a également souligné l’importance des médias sociaux dans la vie quotidienne des Nigérians, avec une moyenne de 4 heures et 20 minutes passées chaque jour sur ces plateformes, bien au-dessus de la moyenne mondiale. « Ce chiffre démontre à quel point l’interaction numérique est profondément ancrée dans notre mode de vie, » a-t-il déclaré.

Cette augmentation de la consommation de données intervient malgré une hausse des coûts d’exploitation pour les opérateurs télécoms, due principalement à l’inflation et à la dépréciation continue du naira par rapport au dollar et à d’autres devises.

Néanmoins, selon les données de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Nigéria offrait en 2023 les tarifs Internet les plus abordables d’Afrique de l’Ouest. Le coût pour accéder au forfait mobile à large bande le moins cher, offrant au moins 2 Go de données mensuelles avec une technologie 3G ou supérieure, représentait seulement 1,61% du revenu national brut (RNB) mensuel par habitant.

Ce pourcentage est bien en dessous de la moyenne africaine de 4,9% et de la recommandation de l’UIT, qui considère Internet comme abordable lorsque le tarif est inférieur ou égal à 2%. L’augmentation de l’utilisation des données au Nigéria est un indicateur clair de la manière dont les Nigérians adoptent et intègrent les technologies numériques dans leur quotidien, malgré les défis économiques.