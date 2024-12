Elon Musk critique l’ex-femme d’un rival

MacKenzie Bezos. Photo : Greg Doherty | Patrick McMullan | Getty Images

La rivalité entre Elon Musk et Jeff Bezos ne date pas d’hier. Les deux entrepreneurs s’affrontent depuis des années sur de multiples terrains : l’exploration spatiale avec SpaceX et Blue Origin, les voitures électriques avec Tesla face aux investissements d’Amazon dans Rivian, ou encore les satellites avec leurs projets respectifs Starlink et Project Kuiper. Leurs échanges acerbes sur les réseaux sociaux et leurs batailles juridiques pour des contrats gouvernementaux ont façonné l’une des plus célèbres inimitiés de la Silicon Valley. Cette fois-ci, c’est sur le terrain de la philanthropie que la tension resurgit, avec Elon Musk prenant pour cible MacKenzie Scott, l’ex-épouse de Jeff Bezos.

Une approche philanthropique qui fait débat

MacKenzie Scott a redistribué 16 milliards de dollars en cinq ans via son initiative « Yield Giving« , devenant l’une des philanthropes les plus actives de l’époque contemporaine. Sa méthode de dons sans conditions à plus de 2 500 organisations à but non lucratif tranche avec les pratiques traditionnelles. En 2024, elle a même innové en lançant un processus de candidature ouvert, aboutissant à l’octroi de 640 millions de dollars à plus de 360 organisations. Sa générosité a notamment profité à CAMFED, soutenant l’éducation des filles en Afrique, qui a reçu trois donations successives, et à Enterprise Community Partners, bénéficiaire d’un don supplémentaire surprise de 65 millions de dollars après une première contribution de 50 millions en 2020.

Une controverse qui ravive les tensions

Elon Musk a qualifié de « préoccupants » les efforts philanthropiques de MacKenzie Scott, réagissant à des critiques pointant l’orientation idéologique présumée de ses dons. Les détracteurs affirment que ses financements privilégient des causes comme l’équité raciale, les droits des immigrants et la justice LGBTQ, alimentant ce qu’ils nomment un « complexe ONG/non-profit ». Ils suggèrent que ces dons créent principalement des emplois pour des diplômés en quête de légitimité professionnelle, plutôt que de répondre aux défis mondiaux majeurs. Malgré ces controverses, la fortune de Scott demeure considérable, estimée à 36 milliards de dollars, bénéficiant de la hausse continue du cours de l’action Amazon.