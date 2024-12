Afrique du Sud : drame humain et tensions autour de la mine de Stilfontein

Six corps ont été retrouvés récemment dans la mine abandonnée de Stilfontein, située en Afrique du Sud. Cette mine, qui n’est plus en activité depuis plusieurs années, est actuellement occupée par des mineurs clandestins appelés les Zama Zama. Ces derniers exploitent illégalement les ressources en or de la mine, souvent dans des conditions de travail extrêmement dangereuses. Selon les rapports des médias locaux, deux des six corps ont été extraits en seulement deux jours. Les autorités sud-africaines ont intensifié leur présence autour de la mine depuis un mois, dans le but de déloger ces mineurs illégaux. Depuis le début de l’opération, les forces de sécurité ont encerclé la mine pour empêcher les Zama Zama de continuer leur activité illégale. Mais cette intervention a aussi eu des conséquences dramatiques pour ceux qui se trouvent toujours sous terre.

Les conditions de vie dans les galeries sont particulièrement cruelles, avec un accès limité à l’eau et à la nourriture. Selon des témoignages, les mineurs sous terre subissent des privations et certains affirment que plusieurs de leurs camarades sont morts, faute d’approvisionnement en nourriture et en eau. En réponse, les autorités ont opté pour une stratégie de pression en bloquant ces ressources dans l’espoir de forcer les Zama Zama à sortir. La ministre sud-africaine, Khumbudzo Ntshavheni, a d’ailleurs clairement fait savoir que le gouvernement ne fournirait aucune aide aux mineurs illégaux, qualifiant leurs actions de criminelles et annonçant l’intention d’utiliser la force pour les évincer. « Nous n’envoyons pas d’aide aux criminels. Nous allons les débusquer », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse le 13 novembre dernier. Des mineurs qui sont récemment parvenus à quitter la mine ont relaté des scènes désastreuses. Ils ont décrit un environnement de plus en plus dangereux, où les cadavres s’accumulent faute de soins médicaux et de possibilité d’évacuation.

L’opération Vala Umgodi, lancée en novembre, a pour but de mettre fin à ces pratiques et de sauver ceux qui se trouvent encore dans la mine. Des experts en exploitation minière ont été appelés en renfort pour extraire les mineurs restants. Toutefois, la situation demeure critique et les responsables locaux sont confrontés à un dilemme moral et logistique. Les Zama Zama de Stilfontein vivent dans des conditions extrêmes et dépendent de cette activité illégale pour survivre, mais leur présence dans la mine crée un problème de sécurité et de santé publique majeur. Les tensions montent entre les forces de l’ordre et la communauté locale.