Afrique : entrée sans visa pour tous les Africains dans ce pays

Tous les citoyens du continent africain peuvent rentrer au Ghana sans visa à partir de 2025. Cette décision majeure, annoncée par le président Nana Akufo-Addo le mercredi 25 décembre 2024 et issue de l’engagement qu’il a pris lors des Dialogues sur la prospérité en Afrique (APD 2024), s’inscrit dans une volonté d’accélérer l’intégration africaine et de stimuler le développement économique. Le Ghana deviendra donc le cinquième pays africain à supprimer l’obligation de visa pour tous les citoyens du continent. En rejoignant le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin, le Ghana facilite ainsi les déplacements des Africains à l’intérieur de leur continent.

Une mesure qui est en parfaite adéquation avec les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à créer un marché unique et prospère pour tous les Africains. En outre, cette politique d’ouverture s’inscrit dans la continuité de l’initiative « Beyond The Return », une stratégie gouvernementale ambitieuse visant à renforcer les liens avec la diaspora africaine. Pour encourager les voyages pendant la période festive de fin d’année, le Ghana a mis en place une mesure exceptionnelle : du 1ᵉʳ décembre 2024 au 15 janvier 2025, les Africains pourront se rendre au Ghana sans avoir besoin d’une autorisation de visa préalable.

Cette initiative, couplée à la croissance soutenue du secteur touristique ghanéen, témoigne de l’attractivité croissante du pays. En 2023, le pays a enregistré plus de 1,14 million d’arrivées internationales, marquant une hausse de 25 % par rapport à 2022, avec des revenus touristiques atteignant 3,8 milliards de dollars, contre 2,5 milliards l’année précédente. En effet, le Ghana offre un riche patrimoine culturel, des paysages variés et une population chaleureuse, faisant de lui une destination de choix pour les voyageurs africains. Le gouvernement espère que l’exemption de visa renforcera le sentiment d’appartenance à une communauté panafricaine et stimulera la collaboration économique.