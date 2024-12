Afrique : hausse des importations russes de blé en 2024

Photo Unsplash

En 2024, la Russie a renforcé sa présence sur le marché céréalier africain, marquant une hausse significative de ses exportations de blé. Entre janvier et octobre, les envois de blé russe vers le continent ont atteint 21 millions de tonnes, soit une progression de 35 % par rapport à la même période de 2023. Ces chiffres, issus des données du ministère russe de l’Agriculture, révèlent une augmentation notable de 19,3 % par rapport au total de l’année précédente.

L’essor des exportations s’explique par la demande accrue dans des pays comme le Maroc, le Nigeria et le Kenya. Les livraisons russes y ont respectivement été multipliées par 6, 3,7 et 1,4. Cette performance reflète la stratégie de Moscou visant à élargir sa part de marché en Afrique, où l’Égypte, l’Algérie et le Kenya figurent parmi les principaux acheteurs.

Par ailleurs, la Russie a repris en 2024 ses exportations de blé vers plusieurs pays, dont l’Éthiopie et Djibouti, qui avaient été privés d’approvisionnements l’année précédente. Cette dynamique met en lumière l’importance croissante de l’Afrique pour la filière céréalière russe, le continent étant la deuxième région importatrice de blé au monde après l’Asie.

Avec une demande en hausse, notamment en Afrique du Nord, la Russie consolide son rôle d’acteur clé dans l’approvisionnement céréalier mondial, tout en répondant aux besoins croissants des économies africaines en matière de sécurité alimentaire.