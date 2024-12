Afrique : hausse des réserves extérieures de ce pays, des retombées attendues

Abuja. Photo : DR

Les réserves de change du Nigeria ont atteint un niveau record, offrant ainsi une bouffée d’oxygène à l’économie du pays. Selon le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), Olayemi Cardoso, ces réserves, qui s’élèvent désormais à 42,01 milliards de dollars, sont suffisantes pour couvrir plusieurs mois d’importations. « Nous avons maintenu un excédent du compte courant et constaté des améliorations remarquables dans notre balance commerciale. (…) Le niveau de nos réserves extérieures peut financer plus de 9,09 mois d’importations de biens et services, ou 13,91 mois uniquement, bien au-dessus du seuil de référence international de 3,0 mois, ce qui constitue un solide tampon contre les chocs », a-t-il déclaré.

Cette hausse significative, par rapport aux 38,35 milliards de dollars de septembre dernier, est principalement due aux recettes générées par le pétrole brut et aux paiements reçus de partenaires étrangers au cours du troisième trimestre 2024. Cette amélioration des réserves de change est une excellente nouvelle pour le Nigeria, qui fait face à de nombreux défis économiques. Elle témoigne de la stabilisation progressive du marché des changes et de la reprise de certains secteurs clés, notamment celui des services.

De plus, cette situation financière confortable permet au pays d’amortir plus facilement les chocs économiques extérieurs et de renforcer sa stabilité macroéconomique. Selon Olayemi Cardoso, le niveau actuel des réserves est bien supérieur au seuil de référence international et cette dynamique devrait se poursuivre, ouvrant la voie à une plus grande stabilité et à une amélioration des conditions de vie des Nigérians d’ici à 2025.

Malgré ces bonnes nouvelles, le Nigeria doit continuer à relever de nombreux défis pour consolider sa reprise économique. La recapitalisation du secteur bancaire, en cours, est un élément clé de cette dynamique. De plus, le pays doit diversifier ses sources de revenus pour réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole et renforcer la résilience de son économie. Néanmoins, les perspectives économiques du Nigeria semblent s’améliorer progressivement.