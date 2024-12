Afrique : les 10 pays où l’État de droit est le plus respecté

succo - Pixabay

Le respect de l’État de droit reste un défi majeur pour de nombreux pays à travers le monde, mais certains États africains se distinguent en adoptant des politiques favorisant la responsabilité, la transparence et la protection des droits humains. Selon l’indice de l’État de droit du World Justice Project 2024, voici le classement des dix pays africains les plus respectueux de la loi avec leur indice de respect de la loi.

1. Rwanda

Avec un score de 0.63, le Rwanda occupe la première place grâce à ses efforts constants pour maintenir une gouvernance stricte et efficace. Avec une administration publique performante, une lutte efficace contre la corruption et une gestion sécuritaire rigoureuse, Kigali s’impose comme un modèle continental. Toutefois, certaines organisations appellent à davantage de libertés civiles pour compléter cette réussite.

2. Namibie

Deuxième au classement avec une note de 0.61, la Namibie se distingue par la solidité de ses institutions démocratiques et sa transparence gouvernementale. Ce pays d’Afrique australe est souvent cité pour sa stabilité politique et son engagement en faveur des droits humains, faisant de lui un pilier de la bonne gouvernance.

3. Île Maurice

L’Île Maurice complète le podium grâce à son système judiciaire indépendant et son cadre institutionnel fiable. En tant que modèle de démocratie en Afrique et avec un score de 0.60, ce pays insulaire reste exemplaire par sa gestion des affaires publiques et sa capacité à promouvoir l’État de droit dans une société multiethnique.

4. Botswana

Le Botswana continue de briller grâce à sa réputation de pays stable et transparent. Connu pour sa tolérance zéro à l’égard de la corruption, il occupe une position de choix grâce à son système judiciaire robuste et sa gouvernance efficace. Son score est de 0.59

5. Afrique du Sud

Malgré des défis socio-politiques persistants, l’Afrique du Sud figure parmi les leaders africains en matière d’État de droit. La constitution sud-africaine est l’une des plus progressistes du monde, et l’indépendance de son système judiciaire contribue à renforcer son positionnement dans ce classement. Sa note est de 0.56

6. Sénégal

Avec un score de 0.56, le Sénégal se démarque en Afrique de l’Ouest grâce à ses institutions démocratiques solides et ses efforts en faveur des droits humains. Ce pays est reconnu pour sa stabilité politique et son respect des principes de justice et de transparence, ce qui le place en sixième position.

7. Ghana

À égalité avec le Sénégal, le Ghana continue de s’affirmer comme un modèle en Afrique de l’Ouest. Sa solide tradition démocratique, associée à une liberté de la presse et à une indépendance judiciaire, lui permet de figurer régulièrement parmi les meilleurs en matière d’État de droit.

8. Malawi

Le Malawi progresse dans ce classement grâce à ses réformes institutionnelles récentes. Le pays a réalisé des avancées dans la lutte contre la corruption et la promotion de la justice sociale, renforçant ainsi son positionnement dans ce top 10. Son score est de 0.52

9. Tunisie

Malgré une situation politique complexe, la Tunisie reste un exemple de transition démocratique en Afrique du Nord. Ses acquis en matière de droits humains et de justice continuent de lui garantir une place parmi les leaders africains en termes d’État de droit. Sa note est de 0.50

10. Gambie

Avec une note de 0.49, la Gambie clôt ce classement avec une performance honorable, marquée par des efforts de reconstruction après des années de dictature. Les réformes entreprises ces dernières années témoignent d’une volonté de renforcer les institutions et de promouvoir une gouvernance plus transparente.