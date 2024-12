Afrique: les 2 plus grandes puissances veulent renforcer leurs liens

Photo d'illustration : un champ de maïs

L’Afrique du Sud et le Nigeria, deux poids lourds économiques du continent, ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération. Réunis à Cape Town le 3 décembre, les dirigeants des deux pays ont mis l’accent sur le développement de partenariats économiques solides dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie automobile, les technologies numériques et l’énergie.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la 11e session de la Commission binationale, vise à concrétiser les ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Selon la directrice générale adjointe du commerce Xolelwa Mlumbi-Peter, « En tant que deux des plus grandes économies du continent, l’Afrique du Sud et le Nigeria sont bien placés pour tirer parti des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dans des secteurs stratégiques essentiels pour stimuler la croissance économique et le développement aux niveaux national, régional et continental« . En effet, en tant que premières économies africaines (Afrique du Sud) et quatrième (Nigeria), les deux pays ont un rôle crucial à jouer dans la promotion de l’intégration économique régionale.

Publicité

Les échanges commerciaux entre Pretoria et Abuja connaissent une croissance soutenue, atteignant 2,68 milliards de dollars en 2023. Cette dynamique positive s’explique notamment par la stabilisation de l’environnement énergétique en Afrique du Sud, qui favorise la reprise de secteurs clés comme l’industrie minière. Les entreprises des deux pays ont ainsi l’opportunité de saisir de nouvelles perspectives de croissance en collaborant sur des projets communs. La rencontre de Cape Town a permis aux acteurs économiques de dialoguer avec les décideurs politiques afin de lever les obstacles et de créer un environnement propice aux investissements. Malgré les tensions passées, les relations entre l’Afrique du Sud et le Nigeria se sont considérablement améliorées ces dernières années. Les dirigeants des deux pays ont manifesté une volonté politique forte de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine économique. La table ronde de Cape Town marque une nouvelle étape dans ce processus et témoigne de l’importance accordée par les deux parties à la consolidation de leurs liens. En travaillant ensemble, l’Afrique du Sud et le Nigeria peuvent contribuer à accélérer le développement économique du continent et à améliorer le niveau de vie de leurs populations.