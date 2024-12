France : Elon Musk s’apprête à s’engager dans un immense projet

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Elon Musk et son groupe Tesla ambitionnent d’étendre leur expertise énergétique en France, notamment à travers une collaboration avec TagEnergy. Cette entreprise prévoit de construire la plus grande plateforme de stockage d’électricité du pays, située dans la commune de Cernay-lès-Reims, dans la Marne.

Ce projet, connu sous le nom de BESS (Battery Energy Storage System), vise à répondre aux défis croissants de gestion de l’énergie, en particulier lors des périodes de forte demande hivernale. Pour ce faire, Tesla fournira environ 140 Megapacks, des unités de stockage de pointe intégrant des batteries et des onduleurs. Ces infrastructures permettront de réguler l’énergie sur le réseau et de réduire les risques de coupures, tout en optimisant les ressources disponibles.

Publicité

L’initiative s’inscrit dans une dynamique globale, alors que d’autres acteurs comme TotalEnergies investissent également dans le stockage énergétique. À Dunkerque, des projets similaires sont déjà opérationnels, et le gouvernement encourage activement l’innovation technologique pour renforcer la sobriété énergétique.

La plateforme de TagEnergy dans la Marne devrait être opérationnelle d’ici fin 2025, contribuant ainsi à une gestion plus efficace de l’électricité et à une transition énergétique plus durable. Cette collaboration souligne l’engagement croissant de Tesla à soutenir des solutions énergétiques innovantes à travers l’Europe.