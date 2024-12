Afrique : plus de 1 milliard $ pour lancer des projets routiers

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

La Côte d’Ivoire s’impose comme un acteur majeur dans le développement des infrastructures en Afrique de l’Ouest. En 2025, le gouvernement prévoit un investissement de 703 milliards FCFA (1,13 milliard $) pour renforcer et étendre son réseau routier. Ce plan, porté par le ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier dirigé par Amédé Koffi Kouakou, vise notamment le bitumage de 1922 km de nouvelles routes et la rénovation de 993 km d’axes existants.

L’objectif principal est de garantir une meilleure connectivité entre les régions tout en répondant aux exigences croissantes de mobilité. Les initiatives s’inscrivent dans le cadre du Programme d’entretien routier (PER) 2023-2025, qui inclut également la modernisation de plus de 27 000 km de routes en terre.

Par ailleurs, Abidjan, capitale économique, bénéficie d’une attention particulière à travers le Projet de transport urbain d’Abidjan (PTUA). Ce dernier englobe la construction de grands ouvrages d’art, comme les 4e et 5e ponts, et la création de multiples échangeurs, renforçant ainsi la fluidité du trafic dans cette métropole dynamique.

En 2023, des progrès significatifs ont été réalisés avec un taux d’achèvement de 52 % pour les routes neuves, 91 % pour les axes renforcés, et 75 % des ouvrages prévus selon le plan annuel. Ces chiffres traduisent la détermination du gouvernement ivoirien à doter le pays d’un réseau routier à la hauteur de ses ambitions économiques et sociales.

Avec ces projets de grande envergure, la Côte d’Ivoire confirme sa volonté de se positionner comme un hub régional, stimulant ainsi la croissance et facilitant les échanges commerciaux.