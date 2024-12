Afrique : plus de 2 milliards $ de crédits bancaires débloqués dans ce pays

Photo d'illustration

Le système bancaire du Congo-Brazzaville se positionne progressivement comme un acteur clé dans la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC). Selon les données de la BEAC, le pays compte 10 banques sur les 54 présentes dans la région au 31 décembre 2023. Ces institutions renforcent leur rôle dans l’économie nationale, comme en témoignent les chiffres récents.

D’après le Comité national économique et financier (CNEF), les banques congolaises ont octroyé 1 540,6 milliards FCFA (2,47 milliards USD) de crédits bruts à l’économie à fin août 2024, marquant une hausse de 5,7 % par rapport à fin 2023. Cette progression intervient malgré des détails limités sur les types de financements ayant favorisé cette dynamique.

Cependant, cet essor s’accompagne d’un accroissement des créances en souffrance, qui ont atteint 266,6 milliards FCFA (+7,8 %) à la même période. Cette situation reflète les défis structurels du secteur, malgré une embellie économique portée par les activités hors pétrole au deuxième trimestre 2024.

Alors que le secteur pétrolier connaît des contreperformances, le Congo-Brazzaville s’engage à diversifier son économie et à renforcer son secteur bancaire pour mieux soutenir les initiatives locales et régionales. Cette stratégie pourrait jouer un rôle crucial dans la stabilité et la croissance du système financier national au sein de la CEMAC.