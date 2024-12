Afrique: première victoire contre Apple pour ce pays africain

Apple store (Photo DR)

Apple a annoncé la suspension de ses approvisionnements en minerais provenant de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda, suite au dépôt de plaintes en France et en Belgique contre ses filiales. Ces plaintes, déposées par des avocats mandatés par la RDC, accusent l’entreprise de recel de crimes de guerre, blanchiment de faux et tromperie des consommateurs.

Bien que contestant fermement ces allégations, le géant technologique originaire de Cupertino, en Californie, affirme avoir demandé à ses fournisseurs de suspendre l’approvisionnement en étain, tantale, tungstène et or en provenance de ces deux pays. Cette décision serait motivée par l’impossibilité d’effectuer les contrôles nécessaires dans une région où les conflits internes se sont intensifiés.

Un impact majeur sur le secteur

Cette décision pourrait avoir des répercussions considérables sur le secteur minier de la région, la RDC et le Rwanda étant parmi les principaux producteurs de minerais essentiels à la fabrication de composants électroniques. Les avocats de l’État congolais accueillent cette annonce avec « satisfaction et prudence« , tout en soulignant que cela ne change rien aux crimes qui auraient été commis par le passé.

Le système de certification des minerais dits 3T (étain, tantale, tungstène) fait l’objet de nombreuses critiques depuis 2021, notamment de la part des Nations unies et d’ONG comme Global Witness. Cette situation pourrait entraîner un embargo de facto sur les exportations de la RDC et du Rwanda, bien que certains experts soulignent la difficulté de maintenir une telle mesure.

Vers une stratégie de minerais recyclés

Face à ces enjeux, Apple affirme désormais privilégier les minerais recyclés dans sa production, notamment avec 99% de tungstène recyclé dans tous ses produits et 100% de cobalt recyclé dans les batteries des iPhone 16. Une approche qui témoigne de la volonté de l’entreprise de préserver son image tout en répondant aux préoccupations concernant l’origine des minerais.