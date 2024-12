Afrique : un chef terroriste tué par l’armée de ce pays

© OF

Les vecteurs de la force de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont porté un coup dur à un groupe terroriste opérant dans le centre du Mali. Dans un communiqué publié le vendredi 27 décembre 2024, l’état-major général des armées a annoncé la neutralisation de Moussa Himma Diallo le jeudi 26 décembre 2024, numéro deux de la Katiba Serma. Selon les informations recueillies par les services de renseignement, Moussa Himma Diallo devait rejoindre son épouse à proximité du village de Serma. Fort de ces renseignements précis, les forces de l’Alliance des États du Sahel (AES), déployées dans la zone, ont immédiatement lancé une opération. Après avoir repéré le véhicule du suspect, elles ont procédé à sa neutralisation.

La Katiba Serma, bien que relativement autonome, joue un rôle clé dans les réseaux terroristes de la région en coordonnant des attaques et en entretenant une présence significative dans le centre du Mali. La neutralisation de Moussa Himma Diallo représente un coup important pour la lutte contre la Katiba Serma, une organisation terroriste affiliée au groupe jihadiste Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn (JNIM). Cette organisation, qui opère principalement entre Douentza, Boni et Hombori, est connue pour son activité intense dans la forêt de Serma, une zone proche de la frontière avec le Burkina Faso. Lors de l’opération, un véhicule pick-up utilisé par Diallo a été repéré et détruit par une frappe supplémentaire, empêchant toute fuite ou récupération de matériel. Le communiqué de l’armée précise qu’aucun dommage collatéral n’a été enregistré

La disparition de Moussa Himma Diallo pourrait désorganiser temporairement ce groupe terroriste et offrir ainsi une opportunité au gouvernement d’intensifier les efforts de stabilisation dans cette zone critique. Récemment, le Mali, à l’instar du Niger et du Burkina Faso, a annoncé son retrait définitif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Pour ces trois pays de l’AES, l’organisation sous-régionale ne se préoccupe pas du terrorisme qui sévit dans leurs différents pays et serait guidée par l’Occident.