Afrique : un pays lance les travaux de sa plus grande mine

Abidjan - Côte d'Ivoire (Photo DR)

La Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape dans le développement de son secteur minier avec le lancement des travaux de construction de la mine d’or de Koné. Située dans la région du Worodougou, cette mine, portée par la société Montage Gold Corporation, est appelée à devenir la plus grande du pays. Avec des réserves estimées à 152 tonnes d’or, elle devrait assurer une production annuelle de sept tonnes pendant une vingtaine d’années.

Au-delà de l’aspect économique, le projet Koné s’inscrit dans une démarche de développement durable. Un budget conséquent est dédié à des projets sociaux pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Écoles, centres de santé, accès à l’eau potable : les communautés riveraines devraient bénéficier d’infrastructures modernes.

De plus, la mine créera des milliers d’emplois, tant directs qu’indirects, stimulant ainsi l’économie régionale. Le ministre des Mines, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a d’ailleurs appelé les populations à s’impliquer activement dans ce projet qui pourrait transformer leur quotidien. Il y a un peu plus d’un an, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly a inauguré une mine d’or à Yaouré. Ce projet, porté par la société Perseus Mining, devrait générer d’importants revenus pour le pays. Le ministre des Mines avait souligné l’importance du secteur minier dans le développement économique de la Côte d’Ivoire et avait rappelé les engagements du gouvernement en faveur d’une exploitation responsable et bénéfique pour les populations locales.

Le samedi 15 avril 2023, ce sont les acteurs du secteur minier ivoirien qui s’étaient réunis à Yamoussoukro pour discuter des moyens d’améliorer la contribution des petites mines à l’économie nationale. L’objectif était d’identifier les freins au développement de ce secteur et de proposer des solutions pour optimiser les recettes de l’État. Toutes ces actions démontrent l’engagement du gouvernement ivoirien à soutenir le développement du secteur minier. La Côte d’Ivoire vise à faire du secteur minier un moteur de croissance. Le gouvernement ivoirien souhaite ainsi diversifier son économie.