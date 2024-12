Afrique: une plainte contre Apple risque de ternir son image

Apple store (Photo DR)

L’industrie électronique mondiale repose sur un socle africain encore méconnu du grand public. Le continent, et particulièrement la République Démocratique du Congo (RDC), détient les clés de la production des appareils électroniques modernes grâce à ses réserves stratégiques de minerais essentiels. Premier producteur mondial de cobalt et source majeure de coltan, d’étain et de tungstène, la RDC représente un maillon crucial de la chaîne d’approvisionnement technologique internationale. Ces minerais, indispensables à la fabrication des smartphones, tablettes et ordinateurs, font de l’Afrique centrale le terrain d’enjeux économiques et géopolitiques considérables.

Une accusation qui ébranle la Silicon Valley

La RDC vient de lancer une offensive judiciaire d’envergure contre Apple, déposant des plaintes pénales auprès des tribunaux français et belges. Les accusations portées sont graves : dissimulation de crimes de guerre, blanchiment de minerais douteux et pratiques commerciales trompeuses. Le géant californien est soupçonné d’utiliser des minerais extraits illégalement en RDC, transitant clandestinement par le Rwanda avant d’intégrer les circuits d’approvisionnement mondiaux. Cette démarche juridique fait suite à une mise en demeure restée sans réponse satisfaisante en avril dernier, renforcée depuis par des témoignages de lanceurs d’alerte.

Publicité

Les dessous d’un conflit minéral

L’enjeu dépasse la simple question commerciale. Dans la région du Nord-Kivu, le groupe rebelle M23 tire profit de l’exploitation minière, générant environ 300 000 dollars mensuels grâce aux taxes prélevées sur la production de coltan. Ces revenus alimentent directement les conflits armés qui déchirent la région depuis des décennies. La RDC, qui a exporté officiellement 1918 tonnes de coltan en 2023, voit une partie significative de sa production détournée vers le Rwanda, privant le pays de ressources précieuses tout en finançant l’instabilité régionale.

Une stratégie juridique aux multiples facettes

Le choix de la France et de la Belgique comme terrains juridiques n’est pas anodin. Ces pays européens, particulièrement sensibles aux questions de responsabilité des entreprises, offrent un cadre propice à ce type de poursuites. La Belgique, notamment, porte une responsabilité historique particulière, héritée de son passé colonial et de l’exploitation des ressources congolaises sous le règne de Léopold II. Les avocats congolais envisagent d’étendre leurs actions à d’autres entreprises technologiques, considérant Apple comme la première étape symbolique d’une bataille juridique et éthique. Cette stratégie vise à imposer une transparence accrue dans les chaînes d’approvisionnement et à mettre fin à l’exploitation des « minerais de sang ». La démarche soulève des questions fondamentales sur la gouvernance des ressources naturelles et la responsabilité des géants de la technologie dans le commerce mondial des minerais stratégiques.