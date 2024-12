Armement russe: voici l’une des plus grandes inquiétudes des USA

Photo EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

Les relations entre Washington et Moscou n’ont cessé de se dégrader au fil des dernières années, marquées par des accusations mutuelles d’ingérence, des sanctions économiques et une méfiance grandissante. La guerre en Ukraine a exacerbé ces tensions déjà palpables, poussant les deux puissances à renforcer leurs capacités militaires respectives et à développer de nouvelles stratégies défensives. C’est dans ce climat de confrontation que les États-Unis ont récemment révélé une préoccupation majeure concernant les ambitions spatiales russes.

Une menace venue des cieux

Le Space Command américain a détecté en février 2022 le lancement d’un mystérieux satellite russe depuis le cosmodrome de Plessetsk. Baptisé Cosmos 2553, cet engin a rapidement éveillé les soupçons des experts militaires américains en raison de sa trajectoire inhabituelle. Alors que Moscou affirme qu’il s’agit d’un simple satellite expérimental destiné à tester des technologies résistantes aux radiations, les services de renseignement américains y voient une potentielle plateforme de développement pour une arme nucléaire orbitale. Cette révélation, déclassifiée en février 2024, soulève des questions cruciales sur la militarisation croissante de l’espace.

L’apocalypse spatiale en préparation

Les implications d’une telle arme dépasseraient largement le cadre des conflits traditionnels. Contrairement aux missiles antisatellites classiques qui ciblent des objectifs précis, cette « Sput-nuke » pourrait générer un nuage de débris si dense qu’il rendrait l’orbite terrestre inutilisable. Les particules chargées émises lors d’une explosion créeraient un bouclier radioactif capable de neutraliser tout équipement électronique en orbite et de mettre en danger la vie des astronautes. L’expérience américaine Starfish Prime, menée dans les années 1960, a déjà démontré l’ampleur des dégâts potentiels : une explosion nucléaire à 400 kilomètres d’altitude avait alors perturbé les infrastructures terrestres à Hawaii, provoquant des pannes de feux de circulation et des coupures téléphoniques.

Un défi pour la sécurité internationale

La dépendance croissante aux technologies spatiales rend cette menace particulièrement inquiétante. Le conflit en Ukraine a démontré l’importance stratégique des communications par satellite, notamment à travers le réseau Starlink qui a joué un rôle crucial dans les opérations militaires ukrainiennes. Une perturbation majeure des systèmes satellitaires affecterait non seulement les capacités militaires, mais aussi la vie quotidienne de millions de personnes, impactant la navigation GPS, les prévisions météorologiques et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Bien que le traité spatial de 1967 interdise le déploiement d’armes nucléaires en orbite, le récent veto russe contre une résolution de l’ONU visant à renforcer cet accord soulève des inquiétudes quant aux véritables intentions de Moscou dans la conquête militaire de l’espace.