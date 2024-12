Armement: un fabricant de drones prépare-t-il une révolution?

PHOTO : ISTOCK

L’intelligence artificielle a déjà transformé de nombreux secteurs ces dernières années. Du diagnostic médical à la traduction instantanée, en passant par la conduite autonome et l’optimisation industrielle, les algorithmes démontrent leur capacité à égaler, voire surpasser, les performances humaines. Cette technologie continue désormais sa progression vers un nouveau territoire : celui de l’armement, avec des implications potentiellement majeures pour l’avenir des conflits.

Une alliance stratégique qui bouscule les lignes

L’annonce du partenariat entre OpenAI et Anduril marque un tournant significatif. Le créateur de ChatGPT, qui refusait jusqu’alors toute application militaire de ses modèles, change radicalement de position. Sam Altman, PDG d’OpenAI, justifie cette décision par la nécessité de protéger le personnel militaire américain et d’encadrer l’utilisation de l’IA dans le domaine de la défense nationale. Cette collaboration vise initialement le développement de systèmes de détection des menaces aériennes, qu’il s’agisse d’avions conventionnels ou de drones.

Une course technologique aux enjeux géopolitiques

Cette alliance ne représente que la partie émergée d’un mouvement de fond. D’autres géants de l’IA comme Anthropic et Meta nouent également des partenariats avec des entreprises de défense telles que Palantir. Ces rapprochements révèlent l’intensification de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. La maîtrise de l’IA militaire devient un enjeu crucial dans l’équilibre des forces mondiales, poussant les entreprises américaines à mettre leurs innovations au service de la défense nationale.

Des implications préoccupantes pour l’armement autonome

Les ambitions d’Anduril dépassent largement le cadre défensif initial. L’entreprise, spécialisée dans les systèmes d’armement autonomes, développe notamment des essaims de missiles interconnectés et des drones de combat. L’accès aux modèles d’intelligence artificielle les plus avancés pourrait permettre la création d’armes dotées d’une autonomie décisionnelle sans précédent. Cette perspective soulève des questions éthiques fondamentales sur le degré d’automatisation acceptable dans les systèmes d’armement et le rôle de l’humain dans les conflits futurs. Si les partenariats actuels mettent l’accent sur la défense, la frontière avec les applications offensives reste ténue, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans l’histoire militaire où l’intelligence artificielle pourrait jouer un rôle déterminant sur le champ de bataille.