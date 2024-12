Bénin : 4 personnes enlevées par des individus armés à Karimama

Des soldats béninois pendant l'entraînement (image d'illustration : wikimedia/Domaine public/Jad Sleiman, U.S. Marine Corps)

Au Bénin, la situation sécuritaire demeure toujours préoccupante dans le nord du pays. Selon des informations rapportées par le site d’informations Le Potentiel, des individus non identifiés auraient enlevé quatre personnes à Karimama dans le département de l’Alibori. La situation se serait produite dans la matinée de ce lundi 9 décembre dans l’arrondissement de Bogobogo dans le village de Kouffounou.

Les ravisseurs se seraient dirigé avec leurs otages dans le parc national W. Peu après avoir été mises au courant, les autorités locales ont alerté les forces de sécurité qui ont vainement recherché les victimes ainsi que leurs ravisseurs. Cette situation intervient quelques jours seulement après une récente attaque à Malanville, visant une position du projet Pipeline Niger-Bénin (Wapco).

Trois soldats avaient été tués trois autres blessés. Rappelons qu’au cours de ces dernières années, les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté et sont attribuées par les autorités à des combattants jihadistes du groupe Etat islamique (EI) et d’Al-Qaïda venus des pays voisins où ils prospèrent. La région frontalière avec le Burkina Faso reste la plus touchée. Selon un bilan qui remonte en avril 2023, une vingtaine d’incursions transfrontalières a été enregistrée depuis 2021.