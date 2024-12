Bénin : Des réflexions concrètes pour des médias au service de l’éducation

Entrée de l'UAC. Photo DR

L’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi a servi de cadre, le jeudi 5 décembre 2024, à la tenue d’un symposium dénommé « Médias, Éducation, Développement ». C’est une initiative du groupe de presse Educ’Action en collaboration avec l’université d’Abomey-Calavi.

Sous le thème : « Contribution des médias à une parentalité responsable et bienveillante au service de l’éducation et de la formation des enfants en situation d’urgence », la rencontre marque le début d’une réflexion collective sur le rôle crucial des médias dans l’éducation et le développement. Dans un contexte mondial marqué par des crises éducatives, sanitaires et sécuritaires, cette rencontre intellectuelle rassemble des journalistes, des chercheurs et des acteurs de la Société civile, unis par une vision commune.

Dans son mot de bienvenu, Ulrich Vital Ahotondji, directeur général du groupe Educ’Action, a évoqué les défis et les espoirs portés par les médias béninois. « L’éducation reste l’arme la plus puissante pour changer le monde. Lorsqu’elle est véhiculée par les médias responsables, elle devient le cœur battant du développement durable », a-t-il déclaré. Il a également rappelé l’urgence de répondre aux besoins des enfants en situation de crise, notamment dans les zones du nord du Bénin sous menace terroriste. « Ces enfants, parfois orphelins du jour au lendemain, méritent que nous soyons leur voix et leur soutien. Nous ne pouvons plus rester passifs face à l’analphabétisme et à la violence qui hypothèquent leur avenir », a-t-il insisté.

La vice-rectrice chargée de la coopération interuniversitaire, la Professeure Nelly Kélomè, qui a pris la parole après lui, a réaffirmé l’engagement de l’Université d’Abomey-Calavi dans cette initiative. « Le thème de ce symposium résonne particulièrement dans le contexte actuel. Il est de notre devoir, en tant qu’institution, d’utiliser la recherche et les médias comme leviers d’espoir pour répondre aux crises éducatives que nous traversons », a-t-elle martelé. Elle a par ailleurs, salué la qualité des contributions scientifiques compilées dans la revue dédiée à ce symposium et qui explore les liens entre médias, parentalité et éducation dans des situations d’urgence. « Je suis convaincue qu’il jaillira de vos discussions des solutions durables pour bâtir une société plus juste et équitable », a conclu la vice-rectrice Nelly Kélomè.

C’est dans la même logique qu’ a abondé le conseiller technique du ministre du numérique et de la digitalisation. « Le défi majeur de la presse est celui de la modernisation à travers des contenus de qualité capables de nous reconnecter à notre histoire et qui nous rappelle que nous ne sommes pas insignifiants, afin que nous cessions d’être définis comme des objets volants non identifiables », a clamé Gildas Aïzannon.

Le conseiller Fernand Gbaguidi, représentant le président de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), a quant à lui, en procédant à l’ouverture du symposium, insisté sur le rôle central des médias dans le développement durable. Il a rappelé, s’appuyant sur une déclaration de l’Unesco que « les médias représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine. » Pour cela, Il a invité les journalistes à respecter les normes déontologiques pour renforcer leur rôle de gardiens crédibles de la démocratie.

Il faut signaler que les travaux de ce symposium ont été lancés par une conférence inaugurale donnée en visioconférence par le vice-recteur Yélindo Patrick Houessou sur le thème « contribution des médias à la reconquête d’une identité culturelle africaine pour un développement viable ».