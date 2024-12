Bénin : Le centre des affaires maritimes en construction à Cotonou  pour plus d’efficacité dans les affaires

« Offrir plus d’espace pour améliorer la fluidité des opérations portuaires, regrouper tous les acteurs clés de la plateforme portuaire et créer un cadre de travail plus performant pour l’ensemble des acteurs ». C’est l’objectif visé par le projet de construction du centre des affaires maritime de Cotonou.

Situé en face du Port Autonome de Cotonou sur le Boulevard de la Marina, le Centre des affaires maritimes est une initiative du gouvernement de Patrice Talon, qui devrait à terme permettre de renforcer la célérité des opérations et d’améliorer l’efficacité des intervenants dans la chaîne portuaire.

La construction de ce centre se situe dans le cadre de la mise en œuvre des projets structurants pour moderniser le Port Autonome de Cotonou. Le Centre comprend « 2 bâtiments de type R+7, un bâtiment de type R+5, un parking R+3 de 1.600 places environ et une aire de stationnement de près de 300 places pour motos ». Avec ce projet, le gouvernement entend non seulement stimuler la croissance économique mais aussi améliorer la qualité des services maritimes, tout en faisant de Cotonou un hub régional incontournable pour les affaires maritimes.

Le Bénin, situé le long du golfe de Guinée, dispose de plusieurs atouts maritimes qui contribuent à son économie, son développement et son positionnement stratégique dans la région. Il possède une côte de 121 kilomètres sur l’océan Atlantique, le long du golfe de Guinée. Cette façade maritime favorise les échanges commerciaux internationaux, l’accès direct aux marchés mondiaux, le développement des activités portuaires.

Le port autonome de Cotonou est l’un des principaux ports de la sous-région ouest-africaine. Il constitue un hub stratégique pour le commerce dans la région grâce à son rôle de plateforme de transit pour les pays enclavés comme le Niger, le Burkina Faso, et le Mali, sa modernisation récente avec des infrastructures améliorées pour accueillir des navires de grande capacité et sa diversité d’activités : import-export, logistique, stockage.