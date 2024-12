Bénin : L’Ong BORNES organise une journée porte ouverte et sensibilise sur le VIH/SIDA

Photo : DR

Dans le cadre des activités de la Journée internationale de lutte contre le VIH/SIDA, l’ONG Bénin Orientation Neutre Santé (BORNES) a organisé ce 26 décembre une journée porte ouverte. À travers cet événement différé, Rodrigue Agossou, responsable de l’organisation, vise à sensibiliser la population sur les actions de BORNES et à encourager une mobilisation collective pour atteindre les objectifs de lutte contre le VIH/SIDA.



« Nous avons décidé de profiter de cette journée pour expliquer aux populations ce que nous faisons et comment elles peuvent contribuer à nos efforts, car cet objectif ne peut être atteint sans la participation de tous, » a déclaré Rodrigue Agossou. L’ONG, installée au cœur de la ville de Cotonou dans le quartier Vêdoko, mais sans enseigne visible, souhaite lever le voile sur ses activités, souvent méconnues du public local.

Publicité

Un engagement pour les populations spécifiques

Depuis sa création officielle en 2017, BORNES se consacre à l’accompagnement des personnes marginalisées, en particulier les usagers de drogues. « Ces populations sont souvent stigmatisées et exclues des systèmes de santé, » explique le responsable. L’ONG œuvre ainsi à leur sensibilisation, orientation et accompagnement dans la prise en charge de leur santé, contribuant à réduire les inégalités d’accès aux soins. Cette journée porte ouverte a également été une opportunité pour mettre en lumière l’importance de l’inclusion et de la solidarité dans la lutte contre le VIH/SIDA.

Pour Armand Ganyé, chef projet BORNES, la journée portes ouvertes qui se tient sur le thème: « Suivons le chemin du Droit » est une occasion pour l’organisation d’offrir aussi un service de prévention aux VIH et aux IST aux usagers. BORNES entend poursuivre ses efforts pour sensibiliser les populations et renforcer la prise en charge des groupes vulnérables, en partenariat avec la communauté et d’autres acteurs. À travers des initiatives comme celle-ci, l’ONG BORNES réaffirme son rôle clé dans la promotion de la santé pour tous et dans la lutte contre les discriminations, en rappelant que chaque effort compte pour atteindre un objectif commun.