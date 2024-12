Bénin : Thierno Olory-Togbé célèbre Noël avec 150 enfants à Tori

Photo : DR

Le mercredi 25 décembre 2024, la Fondation Thierno Olory-Togbé pour l’Éducation, sous la présidence de Me Thierno Olory-Togbé, a célébré la troisième édition de la fête de Noël pour 150 enfants dans la commune de Tori. Cette fête a apporté joie et convivialité aux enfants du village. Les enfants, heureux de participer à cette célébration, ont reçu des cadeaux du Père Noël. Me Thierno Olory-Togbé, a rappelé que bien que la fondation se concentre sur l’éducation, elle juge aussi important de permettre aux enfants de vivre des moments de plaisir et de détente.

« L’éducation ne se résume pas aux cours en classe. Il est crucial de laisser les enfants se relaxer et profiter des fêtes », a-t-il souligné, ajoutant que la Fondation continuerait ses efforts en 2025 en mettant l’accent sur l’éducation, les activités parascolaires et le soutien aux jeunes. Josué Sossou-Agbo, l’instigateur des deux premières éditions, a exprimé sa gratitude à la Fondation pour son appui dans l’organisation de cette fête. Il a mentionné que l’idée de célébrer Noël avec les enfants venait d’un désir de partager la joie festive avec eux, après avoir observé leur enthousiasme lors des premières éditions.

« Ce qui a commencé comme un petit geste est maintenant une belle tradition que nous souhaitons perpétuer », a-t-il affirmé. Les enfants, ravis de leurs cadeaux, ont montré leur reconnaissance. Jean, un des enfants présents, a exprimé sa joie : « Je suis heureux d’avoir ce cadeau. Je remercie la Fondation pour ce beau geste. » Notons que, la Fondation Thierno Olory-Togbé, par cette action continue de renforcer son action dans les communautés locales, en plaçant l’éducation et le bien-être des enfants et des jeunes au centre de ses activités.