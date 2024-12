Benin : Un appui important du Fmi pour des politiques inclusives

Photo: DR

Le conseil d’administration du fonds monétaire international a conclu la cinquième revue au titre du mécanisme élargi de crédit (Medc) et de la facilité élargie de crédit (Fec) ainsi que la deuxième revue au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (Frd). Cette décision permet le décaissement immédiat d’environ 80 millions de dollars américains au profit du Bénin.

L’un des principaux défis à relever pour le Bénin est de renforcer davantage les politiques inclusives pour une transformation économique qui génère des emplois et profite à tous les béninois. Selon le communique de presse N° 24/481 du Fmi,le budget 2025, récemment adopté au parlement, vise à atteindre un déficit budgétaire aligné sur la norme communautaire de 3 % du Pib de l’union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), soutenu par une mobilisation robuste des recettes intérieures et une augmentation des dépenses sociales.

Par ailleurs précise le communiqué, « le Bénin a réussi à développer de nouvelles industries, avec des exportations de biens à plus forte valeur ajoutée et un élan dans les technologies de l’information et le tourisme. L’activité économique devrait s’accroitre de 6,4% en glissement annuel au cours de la première moitié de cette année, avec maintien d’une croissance forte à court terme. Les performances au titre du programme ont été solides avec tous les objectifs quantitatifs pour fin juin 2024 atteints, et tous les repères structurels (au titre du programme Medc/fec) réalisés. Au titre du programme Frd, les autorités ont intégré le marquage climatique dans le processus d’élaboration du budget 2025 et adopté un mécanisme de tarification prédictible des produits pétroliers avec un mécanisme de compensation associé. La mise en œuvre complète de la réforme relative à la tarification d’eau en milieu urbain est maintenant attendue en début 2025. Les partenaires du Bénin se sont engagées, lors de la récente Cop 29, à apporter leur financement en soutien à l’action climatique du pays ».

L’appui du fonds monétaire international repose sur des indicateurs précis. « Le Parlement a adopté le budget 2025 qui vise à respecter la norme de déficit budgétaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) de 3 % du Pib tout en augmentant les dépenses sociales. L’année prochaine devrait être la dernière année de consolidation budgétaire du cycle économique en cours. L’ajustement budgétaire continuera d’être appuyé par les recettes et ancré dans la stratégie de recettes à moyen terme. Le rééquilibrage du portefeuille de la dette vers la dette intérieure au fil du temps, comme le prévoit la stratégie de dette à moyen terme récemment élaborée, ainsi que la gestion proactive de la dette par les autorités, contribueront à atténuer les risques de refinancement externe. L’adoption d’un mécanisme prédictible pour les produits pétroliers qui tienne compte des spécificités du marché local des carburants au Bénin ainsi que du mécanisme de compensation associé constitue une étape importante. La mise en œuvre rapide de ces régimes sera cruciale », précise le communiqué.

L’un des principaux défis à relever pour le Bénin selon le communiqué du Fmi, est de maintenir la dynamique des réformes et renforcer davantage les politiques inclusives pour une transformation économique qui génère des emplois et profite à tous les Béninois. Dans ce contexte, l’opérationnalisation complète du registre social facilitera la coordination des différents programmes d’assistance sociale et améliorera le ciblage des ménages vulnérables dans toutes les régions.