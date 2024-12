Bénin : Un banquier et son ami jugés à la Criet pour 54 millions

Lors d’une audience à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), un banquier et son complice, également son ami, ont plaidé coupables d’avoir volé et d’avoir agi en complicité dans le vol de 54 millions de FCFA.

Le Banquier : Il a confessé avoir pris 9 millions de FCFA dans l’affaire. Il a affirmé que son co-accusé l’avait escroqué. Après avoir pris sa part, il a caché l’argent sous terre, avec son complice présent. Il a exprimé sa stupéfaction lorsque l’argent a disparu de la cachette et a découvert que le montant total volé était de 54 millions de FCFA, dont il n’avait reçu que 9 millions.

Publicité

Le Co-accusé : Il a nié les accusations du banquier. Suite à la révélation de l’affaire, il s’est enfui au Gabon pendant deux ans, pensant que la situation se calmerait. À son retour au Bénin, il a été arrêté. Il a expliqué que le « technicien », un autre acteur clé de cette affaire, les avait tous deux trompés. Ils avaient convenu de partager à égalité les 28 400 000 FCFA que le « technicien » leur avait donnés, ce qui leur a permis de se partager chacun 14 200 000 FCFA. Le banquier aurait pris 9 millions, laissant 5,2 millions au co-accusé. Le « technicien » est désormais introuvable, ce qui complique davantage l’affaire. La Cour, après avoir entendu ces débats, a fixé une nouvelle audience au 27 janvier 2025 pour permettre au ministère public de présenter ses réquisitions et aux avocats de la défense de plaider.