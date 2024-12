Bénin : Vlavonou donne le top des travaux de l’atelier sur les outils d’auto-évaluation en droits de l’homme

L’hôtel Golden Tulip le diplomate sis à Cotonou dans le département du littoral, accueille deux ateliers sur l’outil d’auto-évaluation des droits humains et intitulés « Parlements et droits humains » dans la vision spécifique de lutte contre la traite et le travail des enfants.

Le lancement des travaux hier, est placé sous l’autorité du président de l’Assemblée nationale, Louis Gbéhounou Vlavonou qui ne cesse d’affirmer sa détermination pour le renforcement et la promotion des droits. A cet effet, il a précisé les objectifs des rencontres qui s’inscrivent à en croire ses dires, dans une dynamique de progrès visant à renforcer l’efficacité de nos actions et à garantir un meilleur avenir pour les générations futures. Il ne manquera pas de mettre en exergue le défi phare, celui d’œuvrer pour le renforcement des capacités en ce qui concerne l’outil d’auto-évaluation des droits humains, son contenu, ses objectifs et sa pertinence pour le travail parlementaire.

Deux autres allocutions ont marqué l’ouverture des travaux. Il s’agit de celle de l’honorable Orden ALLADATIN, président de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme qui a félicité l’UIP et salué le bien fondé des deux ateliers. L’intervention par message vidéo de Martin CHUNGONG, secrétaire général de l’UIP, a été d’un grand intérêt au regard des propos tenus, lesquels honorent le Parlement du Bénin concernant tous les efforts faits. Avant de mettre un terme à cette intervention, il a remercié et félicité notre pays notamment l’Assemblée nationale pour l’organisation de ces ateliers qui font du Bénin, une destination crédible en matière de promotion des droits humains.