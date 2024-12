Bénin: Vlavonou et la nouvelle ambassadrice de France dans la dynamique de renforcement des relations

Photo : DR

Les audiences accordées aux personnalités de divers ordres se multiplient au cabinet du président Louis Gbèhounou Vlavonou au siège de la représentation nationale à Porto-Novo. C’est dans ce cadre que Nadège CHOUAT, nouvelle ambassadrice de la France près la République du Bénin a été reçue en compagnie d’une forte délégation ce mercredi 11 décembre 2024 par la première autorité de l’institution. Au cœur des échanges, la relation bilatérale entre le Bénin et la France surtout les aspects ayant trait à toutes les formes de coopérations en matière parlementaire. Lire ses impressions à la sortie de l’audience.

« …Dans le cadre d’une visite de courtoisie, j’ai été reçu par le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou VLAVONOU. Nous avons évoqué bien évidemment la relation bilatérale entre le Bénin et la France; également tout ce qui concerne la diplomatie parlementaire qui est très importante tant qu’en France et au Bénin et toutes les coopérations bilatérales en matière parlementaire. Je pense notamment à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et des liens entre l’Assemblée nationale Française et le Bénin et plus largement à tout ce qui pourrait renforcer ces liens exceptionnels et d’amitié. Je suis totalement satisfait de cette visite parce-que nous avons longuement échangé et nous avons évoqué des pistes de coopération qui existent déjà et des pistes à venir et donc je ne regrette pas d’être venu ce matin. Je pense pour finir que le président VLAVLONOU était également intéressé de nos échanges et ravi pour qu’ensemble nous puissions évoquer des pistes pour l’avenir… » (Source : radio hemicycle)