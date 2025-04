Consommation de fromage fabriqué à base de soja : Une alimentation sous surveillance

Photo : DR

Le fromage à base de soja, ou « fromage végétal », est devenu une alternative populaire à la consommation de produits laitiers, notamment parmi les végétariens, les véganes et ceux qui cherchent à réduire leur consommation de produits d’origine animale pour des raisons de santé, éthiques ou environnementales.

Au Bénin, depuis quelques années, le fromage de soja est une alimentation de subsistance, qui permet aux populations de résister aux effets d’une pauvreté grandissante selon certaines personnes. Cependant, bien que le fromage à base de soja soit souvent perçu comme une option saine et durable, sa consommation peut comporter des risques pour la santé.

Le soja est un produit de plus en plus utilisé dans l’industrie alimentaire. Il est transformé en une multitude de produits, du lait de soja aux substituts de viande, en passant par le fromage. Les vertus du soja, en particulier en tant qu’aliment riche en protéines végétales, sont largement vantées. Il contient en effet une bonne quantité de protéines, de fibres et de vitamines, et est souvent perçu comme un substitut idéal aux produits d’origine animale.

Le fromage à base de soja est fabriqué en utilisant du lait de soja caillé, à travers un processus similaire à celui de la fabrication du fromage traditionnel à base de lait animal. Il peut être consommé par ceux qui souffrent d’intolérance au lactose, ou par les personnes suivant un régime végétalien ou végétarien. Toutefois, bien que le soja soit riche en nutriments, des préoccupations de santé ont émergé concernant la consommation excessive de produits à base de soja, notamment dans des formes transformées comme le fromage.

Le fromage à base de soja, un produit parfois bénéfique

Il apparaît que la consommation régulière de diverses formes de soja réduirait la tension artérielle. Cet effet bénéfique serait plus prononcé chez les personnes âgées et celles déjà sujettes à une hypertension artérielle. Le mécanisme exact reste à préciser selon des recherches. La consommation de 47 grammes par jour de protéines de soja diminuerait le cholestérol total et les triglycérides tout en augmentant le HDL selon une méta analyse effectuée par Anderson Coll. Les saponines contenues dans le soja auraient, outre leur effet antioxydant, et leur action bénéfique sur certains paramètres du cholestérol sanguin, une action anti-inflammatoire et une action anticancéreuse sur le cancer du côlon et les métastases pulmonaires. Le soja pourrait diminuer le risque de cancer gastrique. Le soja est une bonne source de phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre et la graine de soja est très riche en vitamine B9 (acide folique), en vitamine K (coagulation), en B1, B2, B6.

Si le fromage à base de soja peut être une alternative intéressante au fromage traditionnel, il est important de noter qu’il est souvent produit en masse dans des usines, ce qui entraîne l’utilisation d’ingrédients transformés pour améliorer la texture, la conservation et le goût. Cette transformation réduit la teneur en nutriments d’origine et peut augmenter le nombre de composants chimiques indésirables dans le produit final. C’est dans ce cadre que certaines préoccupations liées à la consommation de ces fromages sont apparues.

Les risques liés à la consommation excessive de soja

Le soja contient des composés appelés isoflavones, des phytoestrogènes qui imitent l’action de l’hormone féminine œstrogène dans le corps. Une consommation excessive de soja, et donc d’isoflavones, pourrait perturber l’équilibre hormonal, en particulier chez les femmes. Certaines études suggèrent que ces phytoestrogènes pourraient influencer la reproduction et la fertilité en modifiant les niveaux hormonaux. Chez les hommes, une consommation excessive pourrait potentiellement avoir des effets sur la production de testostérone et la qualité du sperme. Les isoflavones présentes dans le soja pourraient également interférer avec la fonction thyroïdienne. Le soja contient des goitrogènes, des substances qui peuvent perturber la fonction de la glande thyroïde en inhibant l’absorption d’iode. Les personnes ayant déjà des problèmes de thyroïde ou une carence en iode devraient particulièrement faire attention à leur consommation

Le soja est un allergène courant, et bien que les allergies au soja soient moins fréquentes que celles au lait, elles peuvent néanmoins représenter un risque pour certaines personnes. Les symptômes d’une allergie au soja incluent des démangeaisons, des éruptions cutanées, des difficultés respiratoires et, dans les cas graves, des réactions anaphylactiques. Pour les personnes allergiques au soja, la consommation de fromage à base de soja représente un danger immédiat. Le soja est également riche en oligosaccharides, des glucides qui peuvent être difficiles à digérer pour certaines personnes, en particulier celles ayant un intestin sensible ou des troubles digestifs tels que le syndrome de l’intestin irritable. La consommation de soja peut provoquer des ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales.

La plupart des aliments peuvent toujours être consommés, mais de façon raisonnable. Le soja, lui, se détache du lot par quelques contre indications notables, dont l’une est à respecter : le soja est déconseillé pour les femmes sujettes au cancer du sein, en l’état actuel des connaissances. Cet aliment est également déconseillé chez les enfants en très bas âge, hormis des produits de soja dûment modifiés pour eux. Le soja est un aliment riche en acides aminés. Les enfants à bas âge sont appelés à consommer des produits à base de soja deux à trois fois par semaine seulement.