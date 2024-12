Bénin : Vlavonou reçoit un don de matériels informatiques de la Chine

Photo : DR

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu des mains de Wei Zhang, ambassadeur de la république populaire de chine près le Bénin à la salle polyvalente ‘’Antoine Kolawolé IDJI’’, un lot de matériels informatiques dans la vision des deux pays de renforcer les relations diplomatiques notamment les élans des initiatives axées sur les résultats.

Une occasion pour le président du Parlement béninois de témoigner toute sa reconnaissance à l’ambassadeur, messager du peuple chinois et qui rassure les autorités béninoises de la volonté des autorités chinoises d’être toujours proche du peuple béninois pour affronter les défis de développement axés sur les objectifs précis visant des résultats concrets.

Le lot de matériels informatiques reçus par le président de l’Assemblée nationale, est composé de dix ordinateurs de bureaux, vingt ordinateurs portables, deux imprimantes en couleur, dix imprimantes noir-blanc, deux scanners de bureaux et dix clés USB. Un geste à la grande satisfaction du président Louis Vlavonou qui n’a pas caché ses sentiments de reconnaissance comme le représentant du pays donateur, Wei Zhang qui a manifesté la disponibilité constante du peuple chinois à répondre aux sollicitations et besoins du peuple, frère et ami le Bénin.

Des sentiments de joie et d’engagement extériorisés par les deux personnalités au cœur de cette cérémonie d’appui technique devant des témoins privilégiés composés des cadres, collaborateurs et personnes ressources des deux institutions le lundi 16 Décembre 2024 à la salle polyvalente ‘’Idji Kolawwolé Antoine’’. Une opportunité saisie par Mariano Goutolou qui estime que la Chine ne va pas s’arrêter en si bon chemin après les pas de soutiens enregistrés en Août 2021 et Novembre 2023. Il saisit au mieux son temps d’intervention pour rassurer la Chine de la bonne gestion du lot de matériels informatiques reçus et remercie à juste titre les autorités chinoises pour cet acte qui scelle le pacte des bonnes relations entre les deux pays.

Mais avant de parvenir à cette concrétisation, Wei Zhang en sa qualité de nouvel ambassadeur, a été reçu en audience par le président Louis Vlavonou qui a offert l'opportunité à son hôte de réaffirmer la détermination de la Chine d'être toujours un pays ami du Bénin.