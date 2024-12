BRICS: ce pays sommé de se prononcer sur sa candidature

Photo: Shutterstock

Alors que les BRICS poursuivent leur stratégie d’élargissement, la question de l’adhésion de la Syrie refait surface dans un climat politique marqué par la transition du pays. La demande formulée sous le régime de Bachar Al-Assad reste aujourd’hui en suspens, alors que les nouvelles autorités syriennes, issues d’une période de forte instabilité, n’ont pas encore clarifié leur position sur le sujet.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères et sherpa des BRICS, Sergueï Ryabkov, a récemment confirmé que la candidature syrienne n’était pas écartée. Il a toutefois souligné que le groupe attendait une démarche formelle et une position claire de la part des nouveaux dirigeants syriens avant d’engager toute étude approfondie du dossier. Selon le diplomate, les BRICS examinent sérieusement toutes les candidatures sans exception, mais dans le respect total de la souveraineté des États concernés.

La Syrie, qui cherche à stabiliser son avenir politique et économique après des années de conflit, pourrait trouver dans les BRICS une opportunité stratégique. En rejoignant les BRICS, la Syrie espérerait non seulement bénéficier d’un soutien pour la reconstruction de son économie, mais également s’intégrer dans un réseau de partenaires influents comme la Chine et la Russie, des alliés de longue date. Toutefois, pour que cette ambition se concrétise, plusieurs défis restent à relever. Les nouvelles autorités syriennes devront démontrer leur capacité à assurer la stabilité politique et économique du pays, condition sine qua non pour rejoindre un groupe aussi stratégique. De plus, la clarté et la cohérence de leur position diplomatique sur cette candidature seront essentielles pour relancer le processus engagé sous l’ancien régime.

L’approche des BRICS vis-à-vis de la candidature syrienne s’inscrit dans leur volonté d’ouverture progressive à de nouveaux membres. Dans un contexte géopolitique en pleine mutation, cette stratégie vise à renforcer l’influence économique et diplomatique du groupe sur la scène mondiale. La Syrie, en pleine reconstruction, aurait beaucoup à gagner d’une intégration au sein des BRICS. Cependant, la prudence affichée par l’organisation traduit son exigence envers les pays candidats, dont la stabilité institutionnelle et la capacité à s’aligner sur les ambitions du groupe sont examinées avec rigueur. Les BRICS, tout en restant ouverts, privilégient une approche réfléchie qui respecte les choix souverains des États.

Le cas syrien soulève ainsi des interrogations quant à l’avenir de sa candidature, désormais entre les mains des nouvelles autorités. L’organisation reste attentive, mais sans pression, comme l’a rappelé Sergueï Ryabkov. Le prochain mouvement appartiendra donc aux dirigeants syriens, qui devront décider s’ils souhaitent poursuivre le processus d’adhésion initié par leurs prédécesseurs. Dans un contexte où les alliances internationales se redessinent, intégrer les BRICS représenterait pour la Syrie une opportunité majeure de relancer son économie et d’asseoir sa place sur la scène diplomatique mondiale. Les prochains mois seront décisifs pour savoir si la Syrie choisira de confirmer son intérêt pour cette alliance stratégique.