BRICS: l’alternative au dollar en préparation

Photo: Shutterstock

Les BRICS, un regroupement économique composé au départ du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, se sont imposés comme une force montante dans l’économie mondiale. Créé pour renforcer la coopération économique entre ces grandes puissances émergentes, le bloc cherche à réduire sa dépendance aux institutions financières occidentales et au dollar américain. L’initiative actuelle visant à développer un système de paiement alternatif illustre cette volonté d’autonomie et de transformation du paysage financier international.

Face à une domination prolongée du dollar dans les échanges internationaux, les BRICS intensifient leurs efforts pour créer un système de paiement transfrontalier basé sur leurs monnaies nationales. Cette démarche repose sur des innovations numériques et une approche décentralisée qui permettent d’éviter les infrastructures financières contrôlées par l’Occident, telles que SWIFT. La Russie et la Chine, particulièrement actives dans ce projet, dirigent le développement de BRICS Pay, une plateforme qui intègre des actifs numériques pour les transactions transfrontalières.

Le contexte géopolitique joue un rôle déterminant dans cette initiative. Les sanctions occidentales, notamment celles affectant les banques russes, ont accéléré la mise en place de solutions alternatives. En autorisant les paiements internationaux en actifs numériques, la Russie cherche à contourner les restrictions imposées par les États-Unis et l’Union européenne, tout en consolidant son influence économique. Parallèlement, la Chine, déjà en avance sur le développement de sa monnaie numérique, le yuan digital, trouve dans cette collaboration une opportunité d’élargir son adoption.

Le projet des BRICS ne se limite pas à une réaction aux sanctions. Il s’inscrit dans une volonté plus large de restructurer le système financier mondial. L’augmentation des transactions en roubles et en yuans, qui représentent désormais 95 % des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine, illustre cette dynamique. En mettant en avant un modèle multidevises, les BRICS ambitionnent d’affaiblir l’hégémonie du dollar et de proposer une alternative viable aux économies émergentes.

Toutefois, cette démarche n’est pas sans défis. Les États-Unis, conscients des implications stratégiques d’une telle évolution, menacent d’imposer des sanctions ou des barrières commerciales aux nations engagées dans la dédollarisation. La pression exercée par Washington souligne l’importance de la monnaie comme levier de pouvoir sur la scène internationale et pourrait, à terme, intensifier la polarisation économique entre blocs rivaux.

Les BRICS poursuivent ainsi un projet ambitieux qui, s’il se concrétise, marquera une transformation significative du commerce mondial. En développant des infrastructures financières autonomes et en favorisant l’usage de leurs monnaies respectives, ces nations cherchent à remodeler les rapports de force économiques et à instaurer un nouvel équilibre monétaire global.