Cameroun : premier importateur de carburant de la raffinerie de Dangote

La raffinerie de l’homme d’affaire Aliko Dangote, l’une des plus grandes d’Afrique, vient de franchir une nouvelle étape en renforçant ses liens avec le Cameroun. En effet, ce pays d’Afrique centrale est désormais le principal client de l’essence produite par cette gigantesque usine de raffinage située au Nigeria. Ce partenariat stratégique, officialisé le mercredi 11 décembre 2024, a été rendu possible grâce à un accord entre le groupe Dangote et la société Neptune Oil, un acteur majeur de la distribution de produits pétroliers au Cameroun. En s’approvisionnant directement auprès de la raffinerie de Dangote, le Cameroun renforce sa sécurité énergétique.

“En devenant le premier importateur de produits pétroliers de cette raffinerie de classe mondiale, nous renforçons la sécurité énergétique de notre pays et soutenons le développement économique local”, a déclaré le PDG de Neptune Oil Antoine Ndzengue. Cela signifie que le pays est moins dépendant des importations d’essence provenant d’autres régions du monde, ce qui le protège des fluctuations des prix mondiaux du pétrole. Selon Antoine Ndzengue, importer directement auprès de la raffinerie de Dangote permet au pays de contourner les intermédiaires internationaux, réduisant ainsi les coûts et les incertitudes liées à l’approvisionnement. De plus, ce partenariat contribue à stimuler l’économie locale en créant de nouveaux emplois et en favorisant le développement de nouvelles infrastructures.

Pour Aliko Dangote, le fondateur de ce conglomérat industriel, ce partenariat est une étape importante dans la réalisation de son ambition qui est de faire de l’Afrique un continent énergétiquement indépendant. Ce nouvel accord entre le Cameroun et le Nigeria ouvre des perspectives prometteuses pour l’avenir. Les deux pays travaillent désormais ensemble pour établir une chaîne d’approvisionnement stable et fiable en produits pétroliers, tout en cherchant à développer de nouvelles opportunités économiques dans la région. La raffinerie de Dangote inaugurée en mai 2023 a une capacité de production de 650 000 barils par jour. Elle est installée sur un terrain de 2500 hectares à Lekki dans l’Etat de Lagos et représente plus de 20 milliards de dollars d’investissement.