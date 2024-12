Afrique : la BAD débloque 165 millions $ pour des projets routiers

Banque africaine de développement

Madagascar ambitionne de transformer son réseau routier pour stimuler son intégration économique et sociale. Le pays mise sur un soutien international, notamment celui de la Banque africaine de développement. Le 11 décembre 2024, le Fonds africain de développement, branche concessionnelle de la BAD, a approuvé un prêt de 165 millions de dollars pour financer la troisième phase du Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce.

Ce projet vise à désenclaver le Sud de Madagascar, une région agricole clé, en connectant les corridors de transport aux ports de Tuléar et Beira. Il inclut le bitumage de la route nationale 55 (RNT55) sur 78 kilomètres, traversant les périmètres agricoles du Bas Mangoky, ainsi que la réhabilitation et la construction d’ouvrages d’art tels que le pont de Manombo. Deux nouvelles infrastructures majeures relieront la RNT55 à la RN9.

Publicité

Selon Solomon Quaynor, vice-président de la BAD, ces travaux permettront de connecter les communautés rurales aux marchés et services essentiels, tout en dynamisant le commerce, l’entrepreneuriat et l’emploi pour les femmes et les jeunes.

La composante « facilitation du commerce » s’adresse aussi aux douanes, aux opérateurs portuaires et aux entreprises exportatrices, renforçant ainsi la compétitivité de l’économie malgache. Ce projet stratégique couvre les régions d’Atsimo Andrefana et Menabe, apportant des solutions concrètes aux défis d’accessibilité et de croissance économique pour toute l’île.