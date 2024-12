Ces 88 médicaments sont jugés plus dangereux qu’utiles

La revue médicale Prescrire vient de publier son édition 2025, sa nouvelle liste des médicaments à éviter. Un rapport qui vise à mettre en garde contre la prise de certains traitements qui, bien que commercialisés et accessibles un peu partout en Europe, présentent plus de risques que de bénéfices pour la santé.

En tout et pour tout, ce sont 88 médicaments qui sont considérés comme dangereux, certains étant même très connus, comme les argiles médicamenteuses, notamment le Smecta (diosmectite), le Rennieliquo (hydrotalcite) et le Bedelix (montmorillonite beidellitique). Des traitements faciles d’accès qui, in fine, ne serait pas si utiles que ça…

Des traitements plus dangereux qu’utiles

Ces médicaments présentent un risque de contamination naturelle au plomb. La revue recommande de leur préférer des alternatives comme l’oméprazole (Mopral) ou des antiacides sans argile. Plus inquiétant encore, certains traitements sont déconseillés en raison de risques graves d’effets secondaires incluant des troubles du rythme cardiaque, des AVC et dans les pires des cas, des cas de mort subite.

La revue signale également que le phloroglucinol, version générique du Spasfon, même s’il ne figure pas dans la liste officielle, présente des risques d’effets indésirables significatifs, particulièrement chez les jeunes femmes. Un rapport inquiétant, qui démontre là, toute l’utilité de bien se renseigner sur les médicaments pris ou à prendre si un où plusieurs symptômes viendrait à se déclarer.

Voici la liste de 88 médicaments concernés :

Cancérologie, greffes et hématologie

Le défibrotide (Defitelio)

Le panobinostat (Farydak)

Le roxadustat (Evrenzo)

La trabectédine (Yondelis ou autre)

Le vandétanib (Caprelsa)

La vinflunine (Javlor)

Cardiologie

Le bézafibrate (Befizal) et le fénofibrate (Lipanthyl ou autre)

La dronédarone (Multaq)

L’ivabradine (Procoralan ou autre)

Le nicorandil (Ikorel ou autre)

L’olmésartan (Alteis, Olmetec ; et associé avec l’hydrochlorothiazide dans Alteisduo, Coolmetec ; et associé avec l’amlodipine dans Axeler, Sevikar)

La trimétazidine (Vastarel ou autre)

Dermatologie et allergologie

Le finastéride dosé à 1 mg (Finastéride Arrow Lab ou autre)

La méquitazine (Primalan)

Le tacrolimus dermique (Protopic ou autre)

La prométhazine injectable (Phénergan)

Une poudre de graines d’arachide contenant des protéines d’arachide (Palforzia)

Diabétologie et Nutrition

L’alogliptine (Vipidia ; et associée avec la metformine dans Vipdomet)

La linagliptine (Trajenta ; et associée avec la metformine dans Jentadueto)

L’orlistat (Xenical ou autre)

La saxagliptine (Onglyza ; et associée avec la metformine dans Komboglyze)

La sitagliptine (Januvia, Xelevia ou autre ; et associée avec la metformine dans Janumet, Velmetia ou autre)

La vildagliptine (Galvus ou autre) ; et associée avec la metformine dans Eucreas ou autre.

Douleur et rhumatologie

L’acéclofénac (Cartrex ou autre) et le diclofénac (Voltarène ou autre) par voie orale

La capsaïcine en patchs (Qutenza)

L’association colchicine + poudre d’opium + tiémonium dans la spécialité Colchimax

Les coxibs : le célécoxib (Celebrex ou autre), l’étoricoxib (Arcoxia ou autre) et le parécoxib (Dynastat)

Le dénosumab dosé à 60 mg (Prolia), utilisé pour lutter contre l’osthéoporose.

La diacéréine (Art 50), utilisée pour soigner l’arthrose

Le kétoprofène en gel (Ketum gel ou autre)

La glucosamine (Flexea), utilisée pour soigner l’arthrose

Le méloxicam (Mobic ou autre), le piroxicam (Feldène ou autre) et le ténoxicam (Tilcotil) par voie générale

Le méthocarbamol (Lumirelax), utilisé comme décontractant musculaire.

Le romosozumab (Evenity), utilisé pour lutter contre l’osthéoporose.

La quinine (Hexaquine, Okimus)

Le thiocolchicoside (Miorel ou autre), utilisé comme décontractant musculaire.

Gastro-entérologie

L’acide obéticholique (Ocaliva)

Les argiles médicamenteuses: la diosmectite (Smecta ou autre), l’hydrotalcite (Rennieliquo), la montmorillonite beidellitique alias monmectite (Bedelix, et en association dans Gelox) et le kaolin (en association dans Gastropax)

La dompéridone (Dompéridone Biogaran ou autre), le dropéridol (Droleptan ou autre) et la métopimazine (Vogalène, Vogalib ou autre)

Le prucalopride (Resolor)

La teinture d’opium (Dropizal)

Le trinitrate de glycéryle pommade à 0,4 % (Rectogésic)

Gynécologie et endocrinologie

La tibolone (Livial ou autre)



Les médicaments utilisés en infectiologie



La moxifloxacine (Izilox ou autre)

Neurologie

Le donépézil (Aricept ou autre), la galantamine (Reminyl ou autre), la rivastigmine (Exelo ou autre), utilisé pour soigner la maladie d’Alzheimer.

La fenfluramine (Fintepla).

Le Ginkgo biloba (Tanakan ou autre)

La mémantine (Ebixa ou autre), utilisé pour soigner la maladie d’Alzheimer.

Le naftidrofuryl (Naftilux)

Le natalizumab (Tysabri ou autre), utilisé pour soigner la sclérose en plaques.

L’oxétorone (Nocertone)

Le piracétam (Nootropyl ou autre)

Le tériflunomide (Aubagio ou autre), utilisé pour soigner la sclérose en plaques.

La tolcapone (Tasmar)

Pneumologie et ORL

L’alpha-amylase (Maxilase ou autre), utilisé pour soigner les maux de gorge.

L’ambroxol (Muxol ou autre) et la bromhexine (Bisolvon), utilisé pour soigner la toux.

Les décongestionnants par voie orale ou nasale (éphédrine, naphazoline, oxymétazoline, pseudoéphédrine, tuaminoheptane) L’oxomémazine (Toplexil ou autre) utilisé pour soigner la toux.

Le nintédanib (Ofev)

La pentoxyvérine (Pentoxyvérine Clarix 0,15 %) utilisé pour soigner la toux.

Psychiatrie et dépendance

L’agomélatine (Valdoxan ou autre), utilisé pour lutter contre la dépression.

Le citalopram (Seropram ou autre) et l’escitalopram (Seroplex ou autre), utilisé pour lutter contre la dépression.

La dapoxétine (Priligy), utilisé comme psychotrope.

La duloxétine (Cymbalta ou autre), le milnacipran (Milnacipran Arrow ou autre) et la venlafaxine (Effexor LP ou autre), utilisé pour lutter contre la dépression.

L’eskétamine en solution pour pulvérisation nasale (Spravato), utilisé pour lutter contre la dépression.

L’étifoxine (Stresam ou autre), utilisé comme psychotrope.

La tianeptine (Stablon ou autre), utilisé pour lutter contre la dépression. Sevrage tabagique La bupropione (Zyban) Urologie

Le pentosane polysulfate oral (Elmiron)