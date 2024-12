Commerce en Afrique : 121 milliards $ échangés avec les pays du Golfe en 2023

Image by Pexels from Pixabay

Les relations économiques entre l’Afrique et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont pris une ampleur sans précédent. En 2023, les échanges commerciaux ont culminé à 121 milliards de dollars, contre 57,7 milliards en 2016, révèle un rapport publié par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank).

Cette progression reflète la volonté des pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, de diversifier leurs économies au-delà des hydrocarbures et de tirer parti du potentiel africain.

Les exportations africaines vers le Golfe ont bondi à 69,4 milliards de dollars en 2023, tandis que les importations ont atteint 51,5 milliards de dollars. L’Égypte, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Maroc figurent parmi les principaux partenaires commerciaux de la région.

Côté investissements directs étrangers (IDE), les monarchies du Golfe ont injecté plus de 100 milliards de dollars en Afrique entre 2012 et 2022, les Émirats arabes unis en tête avec 59,4 milliards. Ces investissements ciblent des secteurs variés, renforçant la coopération Sud-Sud et ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement africain.