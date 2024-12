Côte d’Ivoire : Blé Goudé négocie sa réinscription sur les listes électorales

Charles Ble Goude.

Le 11 décembre 2024, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), a rencontré le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Ibrahim Coulibaly-Kuibiert pour discuter des conditions nécessaires pour assurer un processus électoral inclusif, transparent et apaisé, un élément clé pour garantir la stabilité et la paix sociale. Il a aussi discuté de sa réinscription sur la liste électorale en vue de l’élection présidentielle de 2025, après son exclusion suite à une condamnation à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010. Blé Goudé, qui rejette cette condamnation qu’il considère comme une manœuvre politique pour l’éloigner du jeu politique, a souligné l’importance de sa réinscription pour permettre sa participation aux prochaines élections.

Amélioration de l’organisation électorale

Devant le président de la Commission électorale indépendante, Charles Blé Goudé a formulé des propositions visant à améliorer l’organisation électorale. Parmi les suggestions avancées figuraient la révision de la composition actuelle de la CEI, un audit de la liste électorale, ainsi que la révision de cette liste conformément aux exigences du Code électoral en vigueur. Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples a également insisté sur la nécessité d’un dialogue national républicain pour apaiser l’atmosphère électorale déjà tendue. L’organisation a demandé à la CEI de prendre des mesures idoines pour rétablir la confiance des citoyens et garantir la fiabilité des élections présidentielles de 2025.

Publicité

Une demande d’amnistie

Lors de la rencontre, Charles Blé Goudé a exprimé son désir de tourner la page des violences passées et de contribuer à la réconciliation nationale. Acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) en 2021, il reste condamné en Côte d’Ivoire pour des crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Il demande donc une amnistie. Cependant, cette demande divise l’opinion publique ivoirienne. Certains estiment qu’il est important de ne pas oublier les crimes commis et que la justice doit suivre son cours. D’autres, au contraire, pensent qu’une amnistie pour Blé Goudé favoriserait l’apaisement et la stabilité du pays. Le président Ouattara a déjà mis en place des mesures de réconciliation, notamment en graciant d’autres personnalités politiques. La décision d’accorder ou non une amnistie à Blé Goudé est donc attendue avec une grande attention.