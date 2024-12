Crash d’avion : 10 membres d’une même famille meurent

Photo Pixabay

La ville touristique de Gramado, dans l’État brésilien du Rio Grande do Sul, a été le théâtre d’une tragédie aérienne ce dimanche. Un avion léger de type Piper Cheyenne 400 s’est écrasé peu après son décollage, causant la mort de dix membres d’une même famille et faisant plusieurs blessés au sol.

L’homme d’affaires Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, originaire de São Paulo, pilotait lui-même l’appareil transportant neuf membres de sa famille. Aucun des passagers n’a survécu à l’impact. Selon les autorités locales, l’avion a heurté la cheminée d’un bâtiment, percuté le deuxième étage d’une maison, avant de terminer sa course sur un magasin de meubles. Une auberge voisine a également subi des dégâts.

L’appareil avait décollé de Canela, une ville voisine également prisée des touristes, avant de s’écraser quelques minutes seulement après avoir quitté le sol. À Gramado, cette catastrophe a causé d’importants dégâts matériels et blessé 17 personnes sur le terrain, dont deux grièvement, selon la Défense civile.

Située à environ 100 kilomètres de Porto Alegre, Gramado attire chaque année des milliers de visiteurs, particulièrement durant la période des fêtes de Noël. Ce dimanche tragique, la ville, connue pour son ambiance festive et ses paysages montagneux, a été plongée dans l’effroi et la tristesse.

Les enquêteurs travaillent pour déterminer les causes exactes de l’accident, tandis que les autorités locales mettent tout en œuvre pour soutenir les blessés et leurs familles. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé ses condoléances via son compte X (anciennement Twitter). « Je tiens à adresser ma solidarité aux familles des victimes de cet accident d’avion tragique à Gramado », a-t-il déclaré, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Ce drame aérien survient dans un contexte déjà sombre pour le Brésil. La veille, un accident de bus dans l’État de Minas Gerais, au sud-est du pays, avait fait 41 morts, endeuillant encore davantage le week-end.