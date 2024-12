Discovery Tower : le projet fou de ce pays arabe

Discovery Tower (DR)

Dans sa quête pour devenir une destination touristique majeure, l’Arabie saoudite multiplie les projets architecturaux spectaculaires. Le dernier en date, la Discovery Tower, une tour cristalline géante, s’inscrit dans le cadre du projet pharaonique Neom, une ville futuriste située dans la province de Tabuk.

Cette tour de 330 mètres de haut, conçue par le prestigieux cabinet Zaha Hadid Architects, sera érigée au sommet d’une montagne surplombant un lac artificiel à Trojena. Ce bâtiment emblématique combinera commerces de luxe, restaurants et expériences immersives, avec pour ambition de devenir une plateforme d’innovation artistique et technologique.

Publicité

Un projet touristique ambitieux

Trojena, qui fait partie intégrante de Neom, est appelée à devenir une station de ski de premier plan, accueillant notamment les Jeux asiatiques d’hiver de 2029. Le projet vise à attirer 700 000 visiteurs annuels et 7 000 résidents, avec 36 kilomètres de pistes de ski et plus de 3 600 unités d’hébergement. La station combinera neige naturelle et artificielle pour garantir des conditions optimales.

Le développement de Neom avance à grands pas, comme en témoignent les récentes annonces des responsables du projet. Avec 3 000 employés et 60 000 ouvriers sur place, plusieurs infrastructures sont déjà sorties de terre, notamment des routes et un hôpital. Le projet a également levé 6,1 milliards de dollars pour la construction de la plus grande usine d’hydrogène vert au monde.

L’avenir du tourisme saoudien

Cette transformation radicale du nord-ouest de l’Arabie saoudite inclut également des projets novateurs comme The Line, une ville écologique sans voitures ni rues, et Leyja, une nouvelle destination touristique. Ces développements ambitieux témoignent de la volonté du royaume de diversifier son économie et de s’imposer comme une destination touristique internationale majeure.