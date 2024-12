Divorce : désormais 6 mois de travail forcé en Corée du Nord

MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - --- /

La Corée du Nord a souvent fait parler d’elle par ses mesures autoritaires visant à contrôler la vie quotidienne de ses citoyens. Le régime a notamment interdit les jeans déchirés, symboles de la « décadence occidentale », proscrit certaines coupes de cheveux jugées non conformes aux standards du pays, et restreint l’utilisation des téléphones portables. Les Nord-Coréens subissent également une surveillance constante de leurs activités culturelles, avec l’interdiction stricte d’écouter de la musique pop sud-coréenne ou de regarder des séries étrangères, sous peine d’emprisonnement.

Une économie fragilisée qui déchire les couples

La pandémie de Covid-19 a considérablement aggravé la situation économique déjà précaire de la Corée du Nord. L’isolement accru du pays a entraîné une multiplication des difficultés financières au sein des foyers, touchant particulièrement les couples dans la trentaine et la quarantaine. Ces tensions économiques ont provoqué une augmentation significative des demandes de divorce, phénomène que le régime de Kim Jong-Un considère comme une menace pour la stabilité sociale du pays.

Une répression genrée des divorces

Pour endiguer cette vague de séparations, Pyongyang a instauré une politique punitive draconienne. Les candidats au divorce doivent désormais obtenir l’aval mutuel des époux avant de soumettre leur requête à une cour de justice. La mesure la plus controversée reste l’envoi systématique des divorcés dans des camps de travail, pour des périodes allant d’un à six mois, afin qu’ils « expient leurs crimes ». Les femmes, principales initiatrices des procédures de divorce, subissent des peines généralement plus lourdes que les hommes, comme en témoigne une ancienne détenue ayant passé trois mois dans l’un de ces camps.

Les conséquences d’un système répressif

Cette nouvelle politique répressive engendre un cercle vicieux de violence. Les femmes, confrontées à des situations conjugales difficiles et craignant les représailles du système judiciaire, se retrouvent souvent victimes de violences domestiques après avoir manifesté leur désir de divorce. Le régime nord-coréen, plutôt que d’adresser les causes profondes de l’instabilité matrimoniale – notamment la précarité alimentaire et les difficultés économiques – choisit de punir ceux qui tentent d’échapper à des unions devenues insoutenables.