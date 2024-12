Électricité en Afrique : Un plan pour accroître la capacité de production

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Le Nigeria, malgré son immense potentiel énergétique, continue de faire face à des problèmes chroniques d’approvisionnement en électricité. Ces difficultés, exacerbées par des actes de vandalisme et des infrastructures vieillissantes, ont entraîné plusieurs effondrements du réseau électrique au cours de l’année 2024. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement nigérian a décidé de prendre des mesures pour renforcer la capacité de son réseau.

Le ministre de l’Électricité, Adebayo Adelabu, a annoncé, le jeudi 12 décembre, que le gouvernement fédéral prévoit d’ajouter 150 mégawatts à la capacité opérationnelle du réseau électrique national avant la fin de l’année. Ce développement s’inscrit dans la phase pilote de l’initiative présidentielle pour l’électricité (PPI), un programme ambitieux visant à améliorer la fiabilité d’un réseau souvent critiqué pour son instabilité.

« Nous avons accompli 80 % des travaux dans le cadre de cette phase pilote. Dix transformateurs électriques et dix sous-stations électriques mobiles ont été importés, installés, et la plupart sont déjà opérationnels. Il ne reste plus que deux sous-stations à mettre en service avant la fin de l’année », a détaillé le ministre.

L’instabilité du réseau électrique nigérian n’est pas sans conséquences économiques. Selon la Banque Mondiale, les coupures fréquentes et la faible fiabilité de l’approvisionnement énergétique coûtent au pays environ 30 milliards de dollars chaque année. Cette perte est d’autant plus critique que le Nigeria est la première économie d’Afrique et une puissance démographique en pleine croissance, avec une population estimée à plus de 220 millions d’habitants.

Le développement annoncé par le ministre vise donc à répondre à une urgence nationale : garantir une alimentation énergétique plus stable pour les ménages, les industries et les entreprises. Cependant, les experts estiment que cette avancée, bien qu’importante, reste insuffisante pour résoudre les problèmes systémiques du secteur.

Un autre obstacle majeur à l’amélioration du secteur énergétique nigérian est le vandalisme. En novembre, des données gouvernementales ont révélé que de nombreux effondrements du réseau électrique en 2024 ont été causés par des actes de sabotage sur les infrastructures. Ces attaques récurrentes mettent en lumière la nécessité de renforcer la sécurité des équipements tout en modernisant les installations.

Le gouvernement nigérian devra également investir dans des projets à plus long terme pour répondre aux besoins croissants en électricité. Actuellement, la capacité de production du pays reste insuffisante, et la distribution est entravée par des réseaux de transport défectueux.

L’ajout prévu de 150 MW, grâce à la PPI, représente une lueur d’espoir pour le secteur énergétique nigérian. Toutefois, cette initiative n’est qu’une étape dans un processus plus large de transformation du réseau électrique. Pour garantir un approvisionnement durable et fiable, le Nigeria devra poursuivre ses efforts en investissant dans des infrastructures modernes, en promouvant les énergies renouvelables et en renforçant la gouvernance du secteur.