Elon Musk bande les muscles contre OpenAI

Elon Musk continue d’exprimer son opposition à la transformation d’OpenAI, qu’il a cofondée en 2015, en une société à but lucratif. Dans une action en justice récente déposée aux États-Unis, Musk et d’autres plaignants, dont un ancien membre du conseil d’administration d’OpenAI, demandent une injonction pour bloquer cette transition et dénoncent des pratiques anticoncurrentielles.

Selon leurs avocats, OpenAI et son partenaire stratégique Microsoft auraient violé les lois antitrust en exploitant des « informations sensibles obtenues de manière illicite » et en coordonnant des décisions via des liens entre leurs conseils d’administration. Le boss de SpaceX affirme également qu’OpenAI aurait imposé à ses investisseurs des clauses interdisant de financer des concurrents, comme xAI.

Microsoft, qui a investi près de 14 milliards de dollars dans OpenAI, n’a plus de siège d’observateur au conseil d’administration de l’organisation depuis l’été dernier, mais reste au cœur des critiques d’Elon Musk. Ce dernier estime que seule une injonction pourrait préserver l’esprit initialement à but non lucratif d’OpenAI.

De son côté, OpenAI rejette ces accusations, qualifiant cette nouvelle plainte de « répétition des mêmes arguments sans fondement ». Le milliardaire qui a quitté la direction d’OpenAI en 2018 après des différends stratégiques, n’a cessé de critiquer les liens étroits entre OpenAI et Microsoft, les jugeant contraires à la mission d’origine. Ce conflit met en lumière les tensions croissantes autour de l’intelligence artificielle, notamment sur la gouvernance et les intérêts économiques qui entourent les grandes organisations technologiques.