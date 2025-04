Défaites des Guépards du Bénin : La Fédération interpelle Gernot Rohr

Gernot Rohr (DR)

Après la défaite des Guépards face à l’Afrique du Sud, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF) a convoqué Gernot Rohr pour analyser la situation et identifier des solutions. L’objectif était de comprendre les faiblesses de l’équipe et de proposer des ajustements. Mathurin de Chacus, président de la FBF, a exprimé ses inquiétudes quant aux performances récentes.

Selon lui, le football béninois suscite un engouement croissant et chaque match est suivi avec attention. Il estime que les contre-performances ne sont pas acceptables et que des corrections doivent être apportées. Le sélectionneur a détaillé les améliorations nécessaires pour redonner confiance aux supporters. Il a aussi rappelé l’engagement du gouvernement et du chef de l’État, qui mettent des moyens à disposition, insistant sur la nécessité de traduire cet investissement en résultats concrets. « Le gouvernement et le chef de l’État soutiennent activement le football national. Les moyens sont mis à disposition. Il est impératif que cet investissement se traduise par des résultats positifs. », a-t-il martelé.

Gernot Rohr défend son bilan

Le sélectionneur des Guépards a reconnu des axes d’amélioration mais a tenu à relativiser les récents échecs. Il a souligné que la réunion a permis d’évaluer plusieurs aspects, notamment la gestion du staff et des matchs précédents. Selon lui, une défaite ne doit pas remettre en cause l’ensemble du travail effectué. Il a rappelé que sur les dix derniers matchs, l’équipe compte quatre victoires, trois nuls et trois défaites contre des adversaires de haut niveau. Il a aussi insisté sur l’importance d’améliorer les conditions logistiques, les déplacements et le matériel pour optimiser la préparation des joueurs.