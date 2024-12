Elon Musk traité de tyran par un rival milliardaire

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

La rivalité entre Elon Musk, visionnaire derrière Tesla et xAI, et Sam Altman, patron d’OpenAI ne cesse de captiver les amoureux de l’industrie de la technologie. Lors d’une interview accordée à The Free Press, Altman a qualifié Musk de « tyran », l’accusant d’aimer les conflits. Ces propos sont intervenus alors qu’Elon Musk a récemment engagé des actions en justice pour limiter l’évolution d’OpenAI en une entreprise entièrement lucrative, remettant en cause ses principes fondateurs.

L’histoire commune entre les deux hommes remonte à 2015, lorsque l’homme le plus riche du monde a contribué à fonder OpenAI en tant que structure à but non lucratif dédiée à une IA éthique et accessible. Cependant, en 2018, Musk a quitté l’organisation, jugeant, selon Altman, qu’elle risquait d’échouer. Ce départ s’est mué en conflit ouvert, notamment après le succès de ChatGPT et la montée en puissance d’OpenAI. Musk, désormais à la tête de xAI, tente de rivaliser avec son ancien projet en lançant Grok, un modèle IA intégré à X (anciennement Twitter).

Le conflit ne se limite pas à la sphère technologique. Musk accuse Altman de manipulation et reproche à OpenAI d’avoir dévié de sa mission initiale. Parallèlement, Altman souligne l’ambiguïté des intentions de Musk, tout en minimisant l’impact potentiel de son influence politique, notamment après sa nomination à une commission gouvernementale par Donald Trump. « Il est possible d’être un provocateur sur Twitter sans abuser du système », a ironisé Altman.

Cette bataille symbolise les tensions croissantes autour de l’intelligence artificielle, où les intérêts technologiques, économiques et politiques se croisent. Pour les observateurs, elle illustre également les défis éthiques posés par des technologies de plus en plus puissantes, dans un contexte où les ambitions personnelles semblent parfois primer sur les objectifs collectifs.