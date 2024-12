Maghreb : une infrastructure unique en son genre inaugurée (vidéo)

Le pont de la LGV (Algérie - TFP Group)

L’Algérie vient de franchir une étape décisive dans son ambitieux projet de ligne à grande vitesse (LGV). La pose des rails sur le pont monumental de l’Oued Isser, situé dans la wilaya de Tlemcen, a été finalisée, selon une annonce récente de l’Agence nationale des études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF). Ce pont, véritable chef-d’œuvre d’ingénierie, s’impose désormais comme l’une des infrastructures les plus impressionnantes du pays.

Le pont de l’Oued Isser, élément central de la LGV algérienne, se distingue par ses dimensions exceptionnelles. Avec une portée de 1890 mètres et une hauteur atteignant 130 mètres, il figure parmi les ponts ferroviaires les plus élevés au monde. Cette structure colossale repose sur des piles en béton armé profondément ancrées dans le sol, atteignant 26 mètres de profondeur et mesurant 30 mètres de diamètre. Ces bases ont été conçues pour résister aux séismes ainsi qu’aux vents violents, assurant ainsi la stabilité et la sécurité de l’ouvrage.

La LGV, qui s’étend sur 132 kilomètres, reliera les villes d’Oran, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Ce pont d’acier monumental est l’un des éléments clés de ce projet, qui vise à transformer le transport ferroviaire en Algérie. Avec ses 5 kilomètres à Oran, 72 kilomètres à Sidi Bel Abbès et 44 kilomètres à Tlemcen, cette ligne est conçue pour dynamiser la mobilité régionale et favoriser le développement économique dans l’ouest du pays.

Au-delà de ses dimensions impressionnantes, le pont de l’Oued Isser intègre des technologies de pointe pour garantir une sécurité optimale. Un système de maintenance automatisé surveille en permanence l’état de la structure, tandis que des capteurs sophistiqués mesurent en temps réel la force des vents et les éventuelles secousses sismiques. Ces informations permettent d’ajuster la vitesse des trains en fonction des conditions, garantissant une circulation fluide et sûre.

Le pont de l’Oued Isser représente bien plus qu’un simple lien ferroviaire. Il incarne l’engagement de l’Algérie à moderniser ses infrastructures et à s’imposer comme un acteur régional majeur dans le domaine du transport. Cette réalisation unique en son genre témoigne du savoir-faire technique et des ambitions du pays pour développer un réseau ferroviaire de classe mondiale.

Avec cette étape franchie, le projet LGV algérien se rapproche de son objectif ultime : offrir un mode de transport rapide, sûr et durable, tout en stimulant la croissance économique et en améliorant les connexions entre les principales wilayas. Un avenir prometteur s’ouvre ainsi pour la mobilité en Algérie.