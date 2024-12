Europe: Elon Musk pourrait financer l’extrême droite de ce pays

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

L’influence potentielle d’Elon Musk sur la politique britannique se dessine avec de possibles donations massives au parti Reform UK de Nigel Farage. Selon les déclarations de ce dernier à la BBC le 17 décembre, des négociations sont en cours pour un soutien financier qui pourrait être acheminé via des sociétés britanniques. Les médias Bloomberg et Telegraph évoquent des montants sans précédent, potentiellement les plus importants de l’histoire politique du pays.

Le milliardaire, déjà connu pour son engagement auprès de Donald Trump aux États-Unis, pourrait ainsi étendre son influence politique au Royaume-Uni. Cette possible donation soulève des questions sur l’ingérence étrangère dans la politique britannique, même si Musk devrait passer par des entreprises locales pour contourner l’interdiction légale faite aux citoyens américains de financer directement des partis politiques britanniques.

Une ascension politique notable pour Reform UK

Reform UK, anciennement connu sous le nom de Brexit Party, a connu une progression significative lors des dernières élections. Malgré un nombre limité de députés élus en raison du système électoral majoritaire à un tour, le parti a recueilli plus de 4 millions de voix, représentant 14,29% des suffrages. Les sondages actuels le placent en position favorable pour les prochaines échéances électorales, avec des intentions de vote oscillant entre 19 et 25%.

Les tensions sociales, notamment les émeutes xénophobes survenues après l’attaque au couteau ayant coûté la vie à trois fillettes en juillet, n’ont pas entamé la popularité du parti. Au contraire, Reform UK semble avoir consolidé sa position comme une alternative crédible aux conservateurs, visant particulièrement les élections locales prévues pour mai 2025.

Stratégie électorale et soutien international

Les récentes rencontres entre Nigel Farage, accompagné de son trésorier Nick Candy, et des figures politiques américaines comme Elon Musk et J.D. Vance témoignent d’une stratégie électorale ambitieuse. Ces échanges ont notamment porté sur les méthodes pour augmenter la participation électorale et l’inscription des électeurs, tandis que Musk continue de critiquer ouvertement le Premier ministre travailliste Keir Starmer.