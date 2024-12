Europe: Elon Musk s’attaque à un nouveau secteur 

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Elon Musk prévoit de déployer son service internet par satellite via Clarus Networks Group sur les trains de la ligne Far North en Écosse. Cette initiative cible spécifiquement les trajets desservant Inverness, Thurso et Wick, avec pour objectif de résoudre les problèmes de communication persistants dans les Highlands écossais.

Le système Starlink, géré par SpaceX, repose sur une constellation de satellites en orbite à 550 km au-dessus de la Terre. Cette technologie ne sera pas seulement utilisée pour fournir le WiFi aux passagers, mais aussi pour surveiller les performances et la sécurité des trains. Un projet d’envergure, qui permet à Starlink de poursuivre son développement, ciblant de nouveaux marchés.

Une innovation technologique au service du ferroviaire

Le nouveau terminal Starlink, spécialement conçu pour les trains, permettra d’offrir une connectivité inégalée, même dans les zones les plus reculées (objectif initial de Starlink). Cette solution facilitera notamment la surveillance en temps réel des voies et le diagnostic rapide des défaillances pour permettre une meilleure efficacité du réseau de trains dans cette région écossaise.

La technologie permettra également d’améliorer la sécurité du réseau ferroviaire, notamment grâce à la surveillance des passages à niveau sans personnel. Cette initiative s’inscrit dans une mission plus large visant à réduire la fracture numérique de ce secteur qui, dans sa majorité, continue de fonctionner un peu comme à l’époque. Plus de numérique, pour renouveler un secteur qui en a bien besoin.

Un partenariat stratégique

Scott Prentice, directeur de la stratégie chez ScotRail, s’est félicité, exprimant son enthousiasme quant à ce partenariat avec Clarus pour tester Starlink. Une collaboration qui représente une avancée significative dans les efforts déployés pour fournir une connectivité fiable aux passagers et au personnel, qui pour beaucoup souffrent du manque d’accès à internet dans leurs trains.