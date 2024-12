France : le Tchad avance ses pions après l’annonce de Déby

Mahamat Idriss Deby (Photo : TV Tchad)

Le Tchad vient de franchir une étape majeure de son histoire en mettant fin à sa longue coopération militaire avec la France. Cette décision, prise le 28 novembre dernier, a été entérinée par le Conseil national de transition (CNT) le mardi 3 décembre 2024. Les parlementaires tchadiens ont soutenu cette décision du président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno.

La résolution approuvant la décision a été votée à la majorité de 137 voix sur 149. Une commission spéciale a même été mise en place pour superviser la mise en œuvre de cette rupture. Cette commission, placée sous l’autorité du Premier ministre et présidée par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, a pour mission de notifier officiellement la France de cette rupture et d’élaborer un plan détaillé pour assurer une transition en douceur. Elle est constituée des représentants des ministères des Armées et de l’Administration du territoire.

Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a souligné que cette décision, bien que mûrement réfléchie, ne visait pas à rompre les relations historiques entre les deux pays, mais à redéfinir les partenariats du Tchad en fonction de ses propres priorités. Cette rupture s’inscrit dans un contexte de réévaluation des relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Plusieurs pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont déjà mis fin à leur coopération militaire avec Paris et qui ont réorienté leurs alliances vers Moscou. Le Sénégal, pour sa part, a également annoncé la fin de certains accords militaires avec la France dans le cadre de la révision de ses partenariats stratégiques.